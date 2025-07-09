Євросоюз розглядає можливість створення фонду на €100 млрд для підтримки України

Якщо пропозицію підтримають країни-члени, фінансування розпочнеться у 2028 році.

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Євросоюз може створити фонд розміром у 100 мільярдів євро (понад $117 млрд) для підтримки України. Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією джерел, ці кошти можуть стати частиною пропозиції ЄС щодо нового семирічного бюджету, який має бути представлений наприкінці липня.

Так, якщо ідею схвалять країни-члени під час переговорів про бюджет, фінансування почнуть надходити з 2028 року, щоб забезпечити стабільну підтримку України.

Цей крок ще більше перенесе відповідальність за допомогу Україні на плечі Європи, зменшуючи навантаження на США. Адміністрація президента Дональда Трампа ставилася скептично до додаткової підтримки Києва, минулого тижня навіть призупинила постачання деякої зброї, проте згодом відмовилася від цього рішення.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Євросоюз вже надав Україні майже €160 млрд допомоги. Серед них — окремий фонд у €50 млрд, що включає гранти та кредити, які діятимуть до 2027 року. Разом із країнами «Великої сімки» ЄС створив інструмент кредитування на $50 млрд, що фінансується за рахунок заморожених активів Центробанку РФ.

Нове фінансування планують здійснювати за існуючою моделлю: Єврокомісія надаватиме Україні допомогу у вигляді грантів і пільгових кредитів, більшість з яких пов’язана з реформами, необхідними для майбутнього членства України в ЄС.

Ця ідея є однією з кількох варіантів, які обговорюватимуть перед офіційним оприлюдненням деталей наступної багаторічної фінансової рамки (MFF), запланованого на 16 липня. Проте деякі елементи можуть бути представлені пізніше, вказує видання.

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