Евросоюз рассматривает возможность создания фонда на €100 млрд для поддержки Украины

Если предложение поддержат страны-члены, финансирование начнется в 2028 году.

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Евросоюз может создать фонд размером в 100 миллиардов евро (более $117 млрд) для поддержки Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации источников, эти средства могут стать частью предложения ЕС по новому семилетнему бюджету, который должен быть представлен в конце июля.

Если идея будет одобрена странами-членами в ходе переговоров по бюджету, финансирование начнет поступать с 2028 года, чтобы обеспечить стабильную поддержку Украины.

Этот шаг еще больше переложит ответственность за помощь Украине на Европу, уменьшая нагрузку на США. Администрация президента Дональда Трампа относилась скептически к дополнительной поддержке Киева, на прошлой неделе даже приостановила поставки некоторого оружия, однако затем отказалась от этого решения.

С начала полномасштабного вторжения России Евросоюз уже предоставил Украине почти €160 млрд помощи. В их числе — отдельный фонд в €50 млрд, включающий гранты и кредиты, действующие до 2027 года. Вместе с странами «Большой семерки» ЕС создал кредитный инструмент на $50 млрд, финансируемый за счет замороженных активов Центробанка РФ.

Новое финансирование планируется осуществлять по существующей модели: Еврокомиссия будет предоставлять Украине помощь в виде грантов и льготных кредитов, большинство из которых связано с реформами, необходимыми для будущего членства Украины в ЕС.

Эта идея является одной из нескольких вариантов, которые будут обсуждаться перед официальным обнародованием деталей следующей многофункциональной финансовой рамки (MFF), запланированного на 16 июля. Однако некоторые элементы могут быть представлены позже, отмечает издание.

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