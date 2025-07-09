В Киеве почти на год перекроют пешеходный мост через Саперно-Слободскую улицу

В столице также частично ограничат движение транспорта по улице Саперно-Слободской.

Фото: ukrinform.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве с 10 июля и ориентировочно до июня 2026 года перекрывают пешеходный мост над Саперно-Слободской. Также частично ограничат движение транспорта по ул. Саперно-Слободской. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

Ограничения связаны с проведением противоаварийных работ на сооружении, которые будут выполнять специалисты КП «Киевавтодормост».

«В это время движение автотранспорта и пешеходов будет осуществляться по временной схеме ОДД, согласованной с Управлением патрульной полиции в городе Киеве», - заявили в КГГА.

Отмечается, что в коммунальной корпорации «Киевавтодор» приносят извинения за временные неудобства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.