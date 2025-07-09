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Охота на ведьм — в Индии толпа забила до смерти семью, обвинив ее в колдовстве

19:18, 9 июля 2025
По предварительным данным, сосед обратился к семье Ораонов, чтобы они вылечили его ребенка, но после его смерти крестьяне решили жестоко отомстить.
Охота на ведьм — в Индии толпа забила до смерти семью, обвинив ее в колдовстве
Индийская полиция арестовала трех человек после того, как пятерых членов семьи жестоко убили по подозрению в колдовстве
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В штате Бихар, на востоке Индии, жестоко убиты пятеро членов одной семьи по подозрению в колдовстве. Трагедия произошла в селе Тетгама округа Пурнеа — в дом семьи ворвалась толпа из примерно 50 человек, вооруженных палками и другим оружием, которые избили, а затем подожгли людей. Об этом сообщает Independent.

По данным полиции, уже задержаны трое подозреваемых, продолжаются поиски других участников нападения.

По словам правоохранителей, нападение произошло ночью 6 июля. Тела погибших — частично обгоревшие — были обнаружены лишь утром следующего дня. Единственным выжившим стал 16-летний сын погибшего мужчины, который в момент трагедии находился у родственников. Именно он сообщил полиции о нападении.

Погибшие — 50-летний Бабу Лал Ораон, его 70-летняя мать Канто Деви, жена и двое взрослых детей. По словам сына, жители села обвинили его мать в «колдовстве» после того, как в селе заболел и умер ребенок, а вскоре заболел и его брат.

«Вся толпа была настроена против нашей семьи. Они считали, что моя мама «колдует» и виновна в смерти мальчика», — отметил молодой человек.

В полиции подтвердили, что среди погибших были три женщины. Он добавил, что в настоящее время продолжается расследование — выясняется, сначала ли семью убили, а затем подожгли, или наоборот.

По предварительным данным, сосед семьи Рамдев Магто просил Ораонов «вылечить» своего ребенка, а когда тот умер, село решило «наказать» семью. Об этом рассказал старший офицер полиции: «Это варварство. Трудно поверить, что такое могло произойти в XXI веке», — прокомментировал он.

Хотя в заявлении выжившего подростка названы четыре нападавших, полиция подозревает, что к преступлению причастны десятки человек. Обыски и задержания продолжаются.

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убийство Индия

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