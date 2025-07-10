В КГВА ответили, почему в Киеве не внедряют израильскую систему оповещения об воздушной угрозе

Внедрение локального оповещения пока не рассматривается, пояснил глава КГВА.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В столице сейчас не планируют запускать израильскую локализованную систему оповещения об воздушной угрозе. Об этом в интервью Укринформу сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, формат локального оповещения на данный момент не считается технически целесообразным:

«На сегодня, по моей информации, военные не считают этот формат технически целесообразным. Из-за плотности городской застройки и специфики угроз — в частности "Шахедов", которые уже фактически действуют как реактивные снаряды, — нет возможности оперативно и точно различать угрозу по районам. Поэтому внедрение локального оповещения пока не рассматривается», — пояснил глава КГВА.

Напомним, еще в мае 2023 года СМИ сообщали, что Израиль начнет тестирование своей гражданской системы оповещения в Киеве. А в ноябре 2024 года посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что страна уже предоставила Украине все необходимое для запуска технологии, и процесс находится на финальной стадии.

Ожидалось, что израильская система позволит точнее локализовать угрозы, быстрее отправлять уведомления на мобильные телефоны и включать сирены только в тех районах, где существует реальная опасность ракетного удара.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.