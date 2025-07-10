У КМВА відповіли, чому у Києві не впроваджують ізраїльську систему оповіщення про повітряну загрозу

Впровадження локального оповіщення наразі не розглядається, пояснив очільник КМВА.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці наразі не планують запускати ізраїльську локалізовану систему оповіщення про повітряну загрозу. Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, формат локального оповіщення наразі не вважається технічно доцільним:

«На сьогодні, за моєю інформацією, військові не вважають цей формат технічно доцільним. Через щільність міської забудови й специфіку загроз – зокрема «Шахедів», які вже фактично діють як реактивні снаряди, – немає змоги оперативно й точно розрізняти загрозу по районах. Тому впровадження локального оповіщення наразі не розглядається», — пояснив очільник КМВА.

Нагадаємо, ще у травні 2023 року ЗМІ повідомляли, що Ізраїль розпочне тестування своєї цивільної системи оповіщення в Києві. А у листопаді 2024-го посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що країна вже надала Україні все необхідне для запуску технології, і процес перебуває на фінальній стадії.

Очікувалося, що ізраїльська система дозволить точніше локалізувати загрози, швидше надсилати сповіщення на мобільні телефони та вмикати сирени лише в тих районах, де існує реальна небезпека ракетного обстрілу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.