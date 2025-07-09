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ЄСПЛ визнав системні та масові порушення прав людини, вчинені РФ на окупованих територіях України — Мін’юст

13:58, 9 липня 2025
У Мін’юсті підкреслили, що рішення ЄСПЛ має безпрецедентний характер і вже може вважатися одним з найвагоміших у практиці міждержавних справ.
ЄСПЛ визнав системні та масові порушення прав людини, вчинені РФ на окупованих територіях України — Мін’юст
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Європейський суд з прав людини 9 липня оголосив рішення у справі «Україна і Нідерланди проти Росії», в якому визнав РФ винною стосовно численних порушень прав людини під час війни до й після 24 лютого 2022 року та щодо збиття рейсу MH17.

Міністерство юстиції України зробили заяву щодо рішення ЄСПЛ.

У відомстві підкреслили, що Велика Палата Європейського суду з прав людини оголосила рішення щодо прийнятності та суті у міждержавній справі «Україна та Нідерланди проти Росії», у якому задовольнила майже всі скарги Уряду України, подані проти Російської Федерації.

«Це рішення ЄСПЛ має безпрецедентний характер і вже може вважатися одним з найвагоміших у практиці міждержавних справ. Суд не лише підтвердив системні та масові порушення прав людини, вчинені рф з 2014 року на окупованих територіях України та під час повномасштабної агресії, а й окреслив ширший правовий контекст», - заявили у Мін’юсті.

Зокрема, ЄСПЛ визнав, що Росія веде цілеспрямовану кампанію на знищення української держави як субʼєкта міжнародного права. Суд підкреслив, що агресія рф не обмежується Україною — вона є глобальною загрозою, яка ставить під сумнів саму ідею співіснування держав у правовому полі. Зокрема, Росія демонструє ворожість до інших держав-членів Ради Європи. Суд вказав на несумісність нинішнього режиму РФ із цілями, цінностями та засадничими принципами Ради Європи.

«За 10 років роботи над цією справою Міністерство юстиції зібрало та подало до ЄСПЛ масштабний масив доказів. Завдяки цій титанічній роботі Україна сьогодні отримала результат, який без перебільшення можна назвати перемогою на міжнародній арені та черговим вагомим кроком до забезпечення всеосяжної відповідальності рф», - додали у Мін’юсті.

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