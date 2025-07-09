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ЕСПЧ признал системные и массовые нарушения прав человека, совершенные РФ на оккупированных территориях Украины — Минюст

13:58, 9 июля 2025
В Минюсте подчеркнули, что решение ЕСПЧ имеет беспрецедентный характер и уже может считаться одним из самых весомых в практике межгосударственных дел.
ЕСПЧ признал системные и массовые нарушения прав человека, совершенные РФ на оккупированных территориях Украины — Минюст
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Европейский суд по правам человека 9 июля объявил решение по делу «Украина и Нидерланды против России», в котором признал РФ виновной в отношении многочисленных нарушений прав человека во время войны до и после 24 февраля 2022 года и по сбитию рейса MH17.

Министерство юстиции Украины сделало заявление касательно решения ЕСПЧ.

В ведомстве подчеркнули, что Большая Палата Европейского суда по правам человека объявила решение по приемлемости и существу в межгосударственном деле «Украина и Нидерланды против России», в котором удовлетворила почти все жалобы Правительства Украины, поданные против Российской Федерации.

«Это решение ЕСПЧ имеет беспрецедентный характер и уже может считаться одним из самых весомых в практике межгосударственных дел. Суд не только подтвердил системные и массовые нарушения прав человека, совершенные РФ с 2014 года на оккупированных территориях Украины и во время полномасштабной агрессии, но и обозначил более широкий правовой контекст», — заявили в Минюсте.

В частности, ЕСПЧ признал, что Россия ведет целенаправленную кампанию по уничтожению украинского государства как субъекта международного права. Суд подчеркнул, что агрессия РФ не ограничивается Украиной — она является глобальной угрозой, которая ставит под сомнение саму идею сосуществования государств в правовом поле. В частности, Россия демонстрирует враждебность к другим государствам-членам Совета Европы. Суд указал на несовместимость нынешнего режима РФ с целями, ценностями и основополагающими принципами Совета Европы.

«За 10 лет работы над этим делом Министерство юстиции собрало и подало в ЕСПЧ масштабный массив доказательств. Благодаря этой титанической работе Украина сегодня получила результат, который без преувеличения можно назвать победой на международной арене и очередным весомым шагом к обеспечению всеобъемлющей ответственности РФ», — добавили в Минюсте.

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