Полювання на відьом — в Індії натовп до смерті забив родину, яку звинуватили у чаклунстві

У штаті Біхар, на сході Індії, жорстоко вбито п’ятьох членів однієї родини через підозру в чаклунстві. Трагедія сталася у селі Тетґама округу Пурнеа — в будинок родини вдерся натовп із близько 50 осіб, озброєних палицями та іншою зброєю, які побили, а потім підпалили людей. Про це повідомляє Independent.
За даними поліції, вже затримано трьох підозрюваних, і ведуться пошуки інших учасників нападу.
За словами правоохоронців, напад стався 6 липня вночі. Тіла загиблих — частково обгорілі — були знайдені лише вранці наступного дня. Єдиним, хто вижив, став 16-річний син загиблого чоловіка, який на момент трагедії перебував у родичів. Саме він повідомив поліцію про напад.
Загиблі — 50-річний Бабу Лал Ораон, його 70-річна мати Канто Деві, дружина та двоє дорослих дітей. За словами сина, селяни звинуватили його матір у «чаклунстві» після того, як у селі захворіла й померла дитина, а згодом захворів і його брат.
«Увесь натовп був налаштований проти нашої родини. Вони вважали, що моя мама «чаклує» і винна в смерті хлопчика», — зазначив хлопець.
У поліції підтвердили, що три жінки були серед загиблих. Він додав, що наразі триває розслідування — з’ясовують, чи родину спершу вбили, а вже потім підпалили, чи навпаки.
За попередніми даними, сусід родини, Рамдев Маґто, просив Ораонів «вилікувати» свою дитину, а коли вона померла, село вирішило «покарати» родину. Про це розповів старший офіцер поліції: «Це варварство. Важко повірити, що таке могло статися у XXI столітті», — прокоментував він.
Хоча у заяві вцілілого підлітка названо чотирьох нападників, поліція підозрює, що до злочину причетні десятки людей. Обшуки й затримання тривають.
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