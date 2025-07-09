Полювання на відьом — в Індії натовп до смерті забив родину, яку звинуватили у чаклунстві

За попередніми даними, сусід звернувся до родини Ораонів, щоб вони вилікували його дитину, але після її смерті селяни вирішили жорстоко помститися.

Індійська поліція заарештувала трьох осіб після того, як п'ятьох членів сім'ї жорстоко вбили за підозрою у чаклунстві

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У штаті Біхар, на сході Індії, жорстоко вбито п’ятьох членів однієї родини через підозру в чаклунстві. Трагедія сталася у селі Тетґама округу Пурнеа — в будинок родини вдерся натовп із близько 50 осіб, озброєних палицями та іншою зброєю, які побили, а потім підпалили людей. Про це повідомляє Independent.

За даними поліції, вже затримано трьох підозрюваних, і ведуться пошуки інших учасників нападу.

За словами правоохоронців, напад стався 6 липня вночі. Тіла загиблих — частково обгорілі — були знайдені лише вранці наступного дня. Єдиним, хто вижив, став 16-річний син загиблого чоловіка, який на момент трагедії перебував у родичів. Саме він повідомив поліцію про напад.

Загиблі — 50-річний Бабу Лал Ораон, його 70-річна мати Канто Деві, дружина та двоє дорослих дітей. За словами сина, селяни звинуватили його матір у «чаклунстві» після того, як у селі захворіла й померла дитина, а згодом захворів і його брат.

«Увесь натовп був налаштований проти нашої родини. Вони вважали, що моя мама «чаклує» і винна в смерті хлопчика», — зазначив хлопець.

У поліції підтвердили, що три жінки були серед загиблих. Він додав, що наразі триває розслідування — з’ясовують, чи родину спершу вбили, а вже потім підпалили, чи навпаки.

За попередніми даними, сусід родини, Рамдев Маґто, просив Ораонів «вилікувати» свою дитину, а коли вона померла, село вирішило «покарати» родину. Про це розповів старший офіцер поліції: «Це варварство. Важко повірити, що таке могло статися у XXI столітті», — прокоментував він.

Хоча у заяві вцілілого підлітка названо чотирьох нападників, поліція підозрює, що до злочину причетні десятки людей. Обшуки й затримання тривають.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.