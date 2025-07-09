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Полювання на відьом — в Індії натовп до смерті забив родину, яку звинуватили у чаклунстві

19:18, 9 липня 2025
За попередніми даними, сусід звернувся до родини Ораонів, щоб вони вилікували його дитину, але після її смерті селяни вирішили жорстоко помститися.
Полювання на відьом — в Індії натовп до смерті забив родину, яку звинуватили у чаклунстві
Індійська поліція заарештувала трьох осіб після того, як п'ятьох членів сім'ї жорстоко вбили за підозрою у чаклунстві
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У штаті Біхар, на сході Індії, жорстоко вбито п’ятьох членів однієї родини через підозру в чаклунстві. Трагедія сталася у селі Тетґама округу Пурнеа — в будинок родини вдерся натовп із близько 50 осіб, озброєних палицями та іншою зброєю, які побили, а потім підпалили людей. Про це повідомляє Independent.

За даними поліції, вже затримано трьох підозрюваних, і ведуться пошуки інших учасників нападу.

За словами правоохоронців, напад стався 6 липня вночі. Тіла загиблих — частково обгорілі — були знайдені лише вранці наступного дня. Єдиним, хто вижив, став 16-річний син загиблого чоловіка, який на момент трагедії перебував у родичів. Саме він повідомив поліцію про напад.

Загиблі — 50-річний Бабу Лал Ораон, його 70-річна мати Канто Деві, дружина та двоє дорослих дітей. За словами сина, селяни звинуватили його матір у «чаклунстві» після того, як у селі захворіла й померла дитина, а згодом захворів і його брат.

«Увесь натовп був налаштований проти нашої родини. Вони вважали, що моя мама «чаклує» і винна в смерті хлопчика», — зазначив хлопець.

У поліції підтвердили, що три жінки були серед загиблих. Він додав, що наразі триває розслідування — з’ясовують, чи родину спершу вбили, а вже потім підпалили, чи навпаки.

За попередніми даними, сусід родини, Рамдев Маґто, просив Ораонів «вилікувати» свою дитину, а коли вона померла, село вирішило «покарати» родину. Про це розповів старший офіцер поліції: «Це варварство. Важко повірити, що таке могло статися у XXI столітті», — прокоментував він.

Хоча у заяві вцілілого підлітка названо чотирьох нападників, поліція підозрює, що до злочину причетні десятки людей. Обшуки й затримання тривають.

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вбивство Індія

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