У Києві майже на рік перекриють пішохідний міст через Саперно-Слобідську вулицю

У столиці також частково обмежать рух транспорту вулицею Саперно-Слобідською.

Фото: ukrinform.com

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У Києві з 10 липня та орієнтовно до червня 2026 року перекривають пішохідний міст над Саперно-Слобідською. Також частково обмежать рух транспорту вул. Саперно-Слобідською. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Обмеження пов’язані з проведенням протиаварійних робіт на споруді, які виконуватимуть фахівці КП «Київавтошляхміст».

«У цей час рух автотранспорту та пішоходів здійснюватиметься за тимчасовою схемою ОДР, погодженою з Управлінням патрульної поліції у місті Києві», - заявили в КМДА.

Зазначається, що у комунальній корпорації «Київавтодор» перепрошують за тимчасові незручності.

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