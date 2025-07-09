Базовая общевойсковая подготовка будет заменена подготовкой к нацсопротивлению, но ее прохождение не освободит от направления на базовую военную службу

Законопроект о подготовке граждан к национальному сопротивлению фактически возвращает срочную службу – Ирина Фриз.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по нацбезопасности одобрил к принятию за основу законопроект 13347 о подготовке граждан к национальному сопротивлению.

Среди прочих новелл, отсрочку от призыва во время мобилизации предлагается предоставлять тем военнообязанным до 25 лет, которые прошли базовую военную службу, убрав нормы о базовой общевойсковой подготовке.

Так, законопроектом предлагается отменить базовую общевойсковую подготовку путем исключения статей 9, 10-1 Закона «О воинской обязанности и военной службе». Вместо нее вводится подготовка соискателей образования к национальному сопротивлению.

При этом, если на данный момент прохождение базовой общевойсковой подготовки в вузах предусматривает ряд правовых последствий, то авторы законопроекта не предлагают устанавливать их после прохождения соискателями образования подготовки к национальному сопротивлению в вузах.

Так, согласно действующей норме Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» не подлежат призыву до достижения 25-летнего возраста военнообязанные, которые прошли базовую общевойсковую подготовку в соответствии со ст. 10-1 Закона «О воинской обязанности и военной службе» или базовую военную службу.

Законопроектом же предлагается предоставлять отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации только тем военнообязанным до 25 лет, которые прошли базовую военную службу.

Также, согласно законопроекту, прохождение соискателями образования подготовки к национальному сопротивлению как вида подготовки граждан к военной службе, не будет освобождать мужчин от дальнейшего направления для прохождения базовой военной службы.

То есть, подготовка студентов и других соискателей образования к национальному сопротивлению в учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования не будет засчитываться им как прохождение базовой военной службы.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Ирина Фриз отметила, что данный законопроект предусматривает отмену базовой общевойсковой подготовки, которая должна была начаться с 1 сентября этого года, и фактическое возвращение к срочной службе, которую год назад отменил президент Владимир Зеленский.

Ключевые изменения, по ее словам, заключаются в нормах, которыми возвращается срочная служба.

Кроме того, дополнительным основанием для отчисления соискателей из учебного заведения предлагается определить неуспешную сдачу итогового контроля или отказ соискателя образования от изучения учебной дисциплины «Основы национального сопротивления».

Ранее «Судебно-юридическая газета» проанализировала этот законопроект. В частности, им также предлагается ввести в действие обязанность пройти военную службу для кандидатов в прокуроры и на должности госслужбы.

Автор: Наталя Мамченко

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