Відстрочку не матимуть студенти, які вийшли за межі програми – у Раді зареєстрували законопроект

У Верховній Раді зареєстровано ще один законопроект, альтернативний урядовому, стосовно обмеження права на відстрочку для учнів коледжів, які почали навчання після 25 років, а також для студентів, які вийшли за межі терміну академічної програми. Ініціатором законопроекту 13634-1 виступив народний депутат від фракції «Слуга народу», член Комітету ВР з питань освіти Роман Грищук.

У своєму законопроекті він пропонує встановити, що призову на військову службу під час мобілізації не підлягають:

- учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти і здобувачі фахової передвищої освіти, які розпочали навчання не пізніше року досягнення 25 років, та які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти

- здобувачі вищої освіти в межах розрахункового строку виконання освітньої програми, та які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти

- докторанти та лікарі (фармацевти) – інтерни, лікарі – резиденти.

Вони матимуть відстрочку, якщо вперше здобувають освіту в закладах освіти (наукових установах) України за рівнем, що є вищим за той рівень, що здобувався раніше у послідовності, визначеній статтею 10 Закону «Про освіту».

Нагадаємо, що «в межах розрахункового строку виконання освітньої програми» на практиці означає, що особа має закінчити навчання (скласти всі іспити, заліки, захистити диплом тощо) у той термін, який офіційно визначений закладом освіти для цієї програми, без урахування додаткових продовжень чи перерв.

Тобто, право на відстрочку від мобілізації збережеться тільки для студентів денної або дуальної форми, які навчаються у межах офіційно встановленого строку своєї освітньої програми.

До прикладу, якщо особа вступила на бакалавра у вересні 2023 року, то розрахунковий час завершення програми – червень 2027 року. Якщо ж особу перевели на «п’ятирічний план» через академвідпустку, перездачі чи відрахування-поновлення — після червня 2027 він вийде за межі розрахункового строку, і право на відстрочку втратить.

Також відстрочку у разі прийняття законопроекту матимуть працівники закладів вищої освіти, наукових установ і організацій, закладів фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої освіти, які працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки, якщо вони відносяться до таких категорій:

наукові працівники закладів вищої освіти, наукових установ і організацій, які мають науковий ступінь,

науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти,

педагогічні працівники закладів вищої, фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та загальної середньої освіти.

Як пояснив Роман Грищук, Кабмін 15 серпня 2025 року вніс законопроект 13634, але той залишає поза увагою питання відстрочки для педагогічних працівників закладів вищої освіти, категорія яких була розширена Законом від 6 червня 2024 р. № 3791-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки наукової роботи в закладах вищої освіти».

Альтернативним до урядового законопроектом Грищук пропонує уточнення категорій педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників та здобувачів освіти, які мають право на відстрочку.

Як вказує Роман Грищук, статтею 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» за здобувачами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистентами-стажистами, аспірантами та докторантами, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, а також за науково-педагогічними і науковими працівниками закладів вищої освіти з науковими ступенями зберігається відстрочка.

Водночас, практика застосування цієї норми засвідчила певні зловживання, пов’язані з повторним вступом військовозобов’язаних чоловіків призовного віку до закладів освіти для здобуття рівня, що є рівним або нижчим за раніше отриманий.

«За останнє півріччя суттєво зросла кількість здобувачів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти з числа військовозобов’язаних віком понад 25 років (до 17 338 та 75 618 осіб відповідно).

З урахуванням наведеного, з метою усунення наявних прогалин в законодавстві в частині реалізації здобувачами освіти права на відстрочку Кабміном зареєстровані законопроекти 13193 та 13634. Зазначеними законопроектами, зокрема, передбачено також уточнення положень пункту 2 ч. 3 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» в частині права педагогічних працівників закладів вищої освіти на відстрочку. Відповідно до діючої редакції пункту 2 зазначене право надається науковим і науково-педагогічним працівникам закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, і педагогічним працівникам закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти.

Водночас, Законом від 6 червня 2024 року № 3791-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки наукової роботи в закладах вищої освіти» посилено значення наукової роботи в закладах вищої освіти, у зв’язку з чим частина науково-педагогічних працівників з науковими ступенями перейде до складу педагогічних працівників.

Крім того, одним із важливих напрямків трансформації вищої освіти є розмежування навчальної та наукової роботи в закладах вищої освіти, що має на меті залучення фахівців з практичним досвідом роботи на посади педагогічних працівників за рахунок збільшення їх навчальної складової в межах робочого часу.

Водночас, діючою редакцією Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не охоплено педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, що здійснюють викладацьку діяльність без наукового ступеня, що створює загрозу невиконання мобілізаційного завдання із забезпечення в умовах воєнного стану державних гарантій у сфері освіти для задоволення потреб національної економіки, військових формувань та населення.

Згідно з Доповіддю про якість вищої освіти в Україні, її відповідність завданням сталого інноваційного розвитку суспільства у 2024 році, підготовленою Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, у ЄДЕБО містяться відомості про 93 750 осіб, що здійснюють викладацьку діяльність у закладах вищої освіти за основним місцем роботи, з яких 39 492 — чоловіки.

При цьому 91,2% з них вже мають науковий ступінь і, відповідно, охоплені чинною нормою закону.

Таким чином, розширення категорій надання відстрочки педагогічним і науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти незалежно від наявності наукового ступеня не призведе до суттєвого скорочення мобілізаційного потенціалу держави, але сприятиме залученню фахівців-практиків до викладацької діяльності у закладах вищої освіти, зберегти кадровий потенціал та забезпечити безперервність освітнього процесу» – підсумував ініціатор законопроекту.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроект Кабміну передбачає, що призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають:

учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти і здобувачі фахової передвищої освіти, які розпочали навчання не пізніше року досягнення граничного віку направлення для проходження базової військової служби, визначеного статтею 15 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», та які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, та здобувачі вищої освіти в межах розрахункового строку виконання освітньої програми, та які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, а також докторанти та лікарі (фармацевти) – інтерни, лікарі – резиденти. Норма цього пункту поширюється на здобувачів освіти в закладах освіти (наукових установах) України, які вперше здобувають освіту за рівнем, що є вищим за той рівень, що здобувався раніше у послідовності, визначеній статтею 10 Закону України «Про освіту»;

працівники, які мають науковий ступінь, з числа наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників закладів вищої освіти, наукових працівників наукових установ і організацій, науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти; а також педагогічні працівники у закладах фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, загальної середньої освіти. Норма цього пункту поширюється на відповідних працівників, які працюють у закладах вищої освіти, наукових установах і організаціях, закладах фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Автор: Наталя Мамченко

