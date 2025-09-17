Практика судів
США зробили перший внесок 75 млн доларів на виконання угоди з Україною про корисні копалини

16:49, 17 вересня 2025
За словами Юлії Свириденко, США зробили перший внесок в Американсько-український інвестиційний фонд відбудови розміром $75 млн, і Україна подвоїть цей внесок.
Перший внесок США на виконання угоди з Україною про корисні копалини зроблено. Про це повідомили в Кабміні. «Інвестиційний фонд відбудови починає свою операційну роботу — є перший внесок» – зазначила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Так, Міжнародна корпорація фінансування розвитку США (DFC) оголосила про внесок у розмірі 75 мільйонів доларів до Американо-українського інвестиційного фонду реконструкції.

Український уряд надасть таку ж суму, гарантуючи загальний початковий капітал у розмірі 150 мільйонів доларів для операцій та початкових інвестицій Фонду.

В уряді нагадали, що 3 вересня відбулось перше засідання Ради керуючих Фонду за участі міністра фінансів США Скотта Бессента та прем'єр-міністра України Юлії Свириденко. Також були затверджені статути інвестиційного, аудиторського, адміністративного та розвідувального комітетів, що забезпечить прозорі процедури вибору проектів та інвестування.

А нещодавно американські партнери відвідали Кіровоградщину, аби оцінити інвестиційні можливості видобутку та переробки в регіоні. За словами міністра економіки Олексія Соболева, вони оглянули Бирзулівський ГЗК та Лікарівське родовище – перспективні майданчики, які розглядаються для портфеля проектів Фонду. Там видобувають насамперед титанові руди та планується також видобуток цирконієвих руд в майбутньому. «Є й потенційні поклади гафнію – одного з рідкісноземельних металів, який використовують у ядерній енергетиці, аерокосмічній галузі і не тільки» – зазначив Соболев.

«Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) зробила інвестиційне зобов’язання в Американсько-український інвестиційний фонд відбудови розміром $75 млн, і Україна подвоїть цей внесок.

Таким чином, ми формуємо стартові позиції Інвестиційного фонду відбудови із сукупних $150 млн. Це ще один важливий крок у процесі запуску повноцінної роботи Фонду, і відсьогодні можемо заявити: операційна робота стартувала.

Першими у фокусі — проекти в енергетиці, інфраструктурі та сфері критичних мінералів.

Маємо на меті реалізувати 3 проекти до кінця 2026 року.

Важливо, що Фонд будується на принципі рівності. Україна бере на себе такі самі фінансові зобов’язання, як і американська сторона. Це не лише демонструє нашу відповідальність, але й підкреслює, що ми розглядаємо Фонд як спільний інструмент відновлення і довгострокової співпраці.

Цей стартовий капітал має додатковий зміст для нас: американські інвестиції можуть стати надійною гарантією безпеки як для України, так і для американського бізнесу в нашій країні.

Вдячна американським партнерам за довіру. Разом ми сильніші», зазначила Свириденко.

Фонд має на меті інвестувати в проекти виключно в Україні у таких сферах, як критичні мінерали, енергетика, вуглеводні, технології та інфраструктура. Початковий капітал дозволить негайно розпочати інвестиційний процес, а в майбутньому ресурси Фонду будуть поповнюватись за рахунок роялті від нового видобутку корисних копалин в Україні та прибутків від успішних інвестицій.

 Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», угода про надра, яку України та США підписали 30 квітня, передбачає, що якщо після дати набрання чинності Уряд США надаватиме уряду України нову військову допомогу в будь-якій формі (включаючи передачу систем озброєнь, боєприпасів, технологій або навчання), капітальний внесок партнера від США вважатиметься збільшеним на оціночну вартість такої військової допомоги, відповідно до Угоди про обмежене партнерство.

Верховна Рада 8 травня проголосувала за ратифікацію угоди про утворення спільного інвестиційного фонду між Україною та США. 

Згодом Кабмін затвердив перелік критичних і стратегічних мінералів, а також визначив 60 ділянок надр для проведення аукціонів та 26 — для конкурсів на укладення угод про розподіл продукції.

Також нагадаємо, що адміністрація Дональда Трампа схвалила перший сплачений європейськими союзниками пакет військової допомоги Україні. Це перше використання нового механізму, розробленого США та союзниками для постачання Україні озброєння з американських запасів за рахунок коштів країн НАТО. Повідомляється, що заступник міністра оборони з питань політики Елбрідж Колбі схвалив два відправлення по 500 мільйонів доларів за новим механізмом, який називається «Перелік пріоритетних вимог України» (PURL).

Автор: Наталя Мамченко

США Україна Юлія Свириденко

