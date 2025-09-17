США сделали первый взнос $75 млн на выполнение соглашения с Украиной о полезных ископаемых

По словам Юлии Свириденко, США сделали первый взнос в Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления в размере $75 млн, и Украина удвоит этот взнос.

Первый взнос США на выполнение соглашения с Украиной о полезных ископаемых сделан. Об этом сообщили в Кабмине. «Инвестиционный фонд восстановления начинает свою операционную работу — есть первый взнос» – отметила премьер-министр Юлия Свириденко.

Так, Международная корпорация финансирования развития США (DFC) объявила о взносе в размере 75 миллионов долларов в Американско-украинский инвестиционный фонд реконструкции.

Украинское правительство предоставит такую же сумму, гарантируя общий начальный капитал в размере 150 миллионов долларов для операций и начальных инвестиций Фонда.

В правительстве напомнили, что 3 сентября состоялось первое заседание Совета управляющих Фонда при участии министра финансов США Скотта Бессента и премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Также были утверждены уставы инвестиционного, аудиторского, административного и разведывательного комитетов, что обеспечит прозрачные процедуры выбора проектов и инвестирования.

А недавно американские партнеры посетили Кировоградскую область, чтобы оценить инвестиционные возможности добычи и переработки в регионе. По словам министра экономики Алексея Соболева, они осмотрели Бирзуловский ГОК и Ликаровское месторождение – перспективные площадки, которые рассматриваются для портфеля проектов Фонда. Там добывают прежде всего титановые руды и планируется также добыча циркониевых руд в будущем. «Есть и потенциальные залежи гафния – одного из редкоземельных металлов, который используют в ядерной энергетике, аэрокосмической отрасли и не только» – отметил Соболев.

«Международная финансовая корпорация развития США (DFC) сделала инвестиционное обязательство в Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления в размере $75 млн, и Украина удвоит этот взнос.

Таким образом, мы формируем стартовые позиции Инвестиционного фонда восстановления с совокупных $150 млн. Это еще один важный шаг в процессе запуска полноценной работы Фонда, и с сегодняшнего дня можем заявить: операционная работа стартовала.

Первыми в фокусе — проекты в энергетике, инфраструктуре и сфере критических минералов. Планируем реализовать 3 проекта до конца 2026 года.

Важно, что Фонд строится на принципе равенства. Украина берет на себя такие же финансовые обязательства, как и американская сторона. Это не только демонстрирует нашу ответственность, но и подчеркивает, что мы рассматриваем Фонд как совместный инструмент восстановления и долгосрочного сотрудничества.

Этот стартовый капитал имеет дополнительный смысл для нас: американские инвестиции могут стать надежной гарантией безопасности как для Украины, так и для американского бизнеса в нашей стране.

Благодарна американским партнерам за доверие. Вместе мы сильнее», – отметила Свириденко.

Фонд имеет целью инвестировать в проекты исключительно в Украине в таких сферах, как критические минералы, энергетика, углеводороды, технологии и инфраструктура. Начальный капитал позволит немедленно начать инвестиционный процесс, а в будущем ресурсы Фонда будут пополняться за счет роялти от новой добычи полезных ископаемых в Украине и прибылей от успешных инвестиций.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», соглашение о недрах, которое Украина и США подписали 30 апреля, предусматривает, что если после даты вступления в силу Правительство США будет предоставлять правительству Украины новую военную помощь в любой форме (включая передачу систем вооружений, боеприпасов, технологий или обучения), капитальный взнос партнера от США будет считаться увеличенным на оценочную стоимость такой военной помощи, в соответствии с Соглашением об ограниченном партнерстве.

Верховная Рада 8 мая проголосовала за ратификацию соглашения о создании совместного инвестиционного фонда между Украиной и США.

Впоследствии Кабмин утвердил перечень критических и стратегических минералов, а также определил 60 участков недр для проведения аукционов и 26 — для конкурсов на заключение соглашений о разделе продукции.

Также напомним, что администрация Дональда Трампа одобрила первый уплаченный европейскими союзниками пакет военной помощи Украине. Это первое использование нового механизма, разработанного США и союзниками по поставке Украине вооружений из американских запасов за счет средств стран НАТО. Сообщается, что заместитель министра обороны по политике Элбридж Колби одобрил два отправления по 500 миллионов долларов по новому механизму, который называется Список приоритетных требований Украины (PURL).

Автор: Наталя Мамченко

