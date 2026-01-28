Бізнес не зможе «урізати» зарплати: у Раді пропонують посилити захист прав працівників

Зарплату, прописану в трудовому договорі, не можна буде зменшити без згоди працівника, навіть у разі зміни законодавства.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №14402, який забороняє роботодавцям змінювати умови оплати праці в односторонньому порядку.

Документом гарантується захист прав працівників на оплату праці. Крім того, пропонується заборонити роботодавцям змінювати умови оплати, без згоди працівника.

Проєктом закону пропонується доповнити статтю 22 Кодексу законів про працю України та статтю 22 Закону України «Про оплату праці», щоб визначити, що власник або уповноважений ним орган не має права в односторонньому порядку змінювати умови оплати праці, які встановлені трудовим договором.

Крім того, зміни в законодавстві не можуть бути підставою для невиплати заробітної плати у розмірах, визначених трудовим договором, якщо відповідні зміни не були внесені до самого договору.

У пояснювальній записці йдеться, що трудовий договір — це угода між працівником та власником підприємства, установи, організації, уповноваженим ними органом або фізичною особою. У рамках цієї угоди працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену договором, і дотримуватися внутрішнього трудового розпорядку.

Водночас власник або уповноважений ним орган зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату та забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи. При цьому оплата праці за контрактом визначається за угодою сторін на підставі чинного законодавства, умов колективного договору і пов’язана з виконанням умов контракту (стаття 20 Закону України «Про оплату праці»).

Тому, за словами ініціаторів законопроєкту, доцільно уточнити положення трудового законодавства, які б чітко встановлювали відсутність права у роботодавця зменшувати заробітну плату до моменту внесення відповідних змін до трудового контракту. На їхню думку, це дозволить гарантувати дотримання прав працівників на оплату праці роботодавцями.

