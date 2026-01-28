  1. Публикации
  2. / Законодательство

Бизнес не сможет «урезать» зарплаты: в Раде предлагают усилить защиту прав работников

14:00, 28 января 2026
Зарплату, прописанную в трудовом договоре, нельзя будет уменьшить без согласия работника, даже в случае изменения законодательства.
Бизнес не сможет «урезать» зарплаты: в Раде предлагают усилить защиту прав работников
Фото: 24tv.ua
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №14402, который запрещает работодателям изменять условия оплаты труда в одностороннем порядке.

Документ гарантирует защиту прав работников на оплату труда. Кроме того, предлагается запретить работодателям изменять условия оплаты без согласия работника.

Проект закона предлагается дополнить статью 22 Кодекса законов о труде Украины, а также статью 22 Закона Украины «Об оплате труда», чтобы определить, что собственник или уполномоченный им орган не имеет права в одностороннем порядке изменять условия оплаты труда, установленные трудовым договором.

Кроме того, изменения в законодательстве не могут служить основанием для невыплаты заработной платы в размерах, определенных трудовым договором, если соответствующие изменения не были внесены в сам договор.

В пояснительной записке указывается, что трудовой договор — это соглашение между работником и собственником предприятия, учреждения, организации, уполномоченным ими органом или физическим лицом. В рамках этого соглашения работник обязуется выполнять работу, определенную договором, и соблюдать внутренний трудовой распорядок.

В то же время собственник или уполномоченный им орган обязуется выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать условия труда, необходимые для выполнения работы. При этом оплата труда по контракту определяется по соглашению сторон на основании действующего законодательства, условий коллективного договора и связана с выполнением условий контракта (статья 20 Закона Украины «Об оплате труда»).

Таким образом, по словам инициаторов законопроекта, целесообразно уточнить положения трудового законодательства, которые бы четко устанавливать отсутствие права у работодателя снижать заработную плату до момента внесения соответствующих изменений в трудовой контракт. По их мнению, это позволит гарантировать соблюдение прав работников на оплату труда работодателями.

Верховная Рада Украины законопроект зарплата

