Бізнес у Криму і зв’язки з командою Сенниченка: що відомо про Ярославу Максименко, яка претендує на крісло АРМА

Посадовиця з бізнесом в Криму і радниця колишнього голови Фонду державного майна України Дмитра Сенниченка претендує стати головою АРМА.

Ярослава Максименко, яка наразі керує АРМА у статусі тимчасово виконуючої обов’язки, допущена до наступного етапу конкурсу.

У жовтні 2025 року Кабінет міністрів України розпочав процедуру відбору керівника АРМА, сформувавши конкурсну комісію у складі шести експертів — трьох представників уряду та трьох міжнародних делегатів.

Серед учасників конкурсу — і чинна тимчасово виконуюча обов’язки голови агентства Ярослава Максименко, яка після кадрових змін у серпні 2025 року очолила АРМА у статусі т.в.о. та нині претендує на повноцінне керівництво органом. Водночас її ім’я вже фігурує в медіа та публічних обговореннях у контексті скандалів, пов’язаних із її кар’єрою та бізнесом у Криму.

До призначення в АРМА Ярослава Максименко працювала в Міністерстві економіки України, де обіймала посаду директорки департаменту політики власності та санкцій, відповідаючи за формування та реалізацію державної політики у сфері управління державною власністю та санкційної політики. Раніше вона також працювала в системі управління державними підприємствами, зокрема була пов’язана з діяльністю Об’єднаної гірничо-хімічної компанії та Одеського припортового заводу.

Зв’язок із Дмитром Сенниченком

Ярослава Максименко працювала радницею колишнього голови Фонду державного майна України Дмитра Сенниченка. За даними НАБУ та САП, ексочільник ФДМУ підозрюється у створенні злочинної організації, яка у 2019–2021 роках могла заволодіти понад 500 млн грн на державних підприємствах, зокрема АТ «Одеський припортовий завод» та АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія».

У цей період Максименко також була залучена до роботи з цими підприємствами: входила до наглядової ради Одеського припортового заводу та обіймала посаду заступниці голови правління АТ «ОГХК», де відповідала за правовий напрям діяльності.

За даними медіа, публічно підозри щодо неї не оголошувалися. Водночас у судових реєстрах міститься інформація про спробу притягнення Максименко до адміністративної відповідальності за порушення податкового законодавства під час роботи в компанії. Йшлося про завищення податкового кредиту за лютий 2023 року на 2 064 441 грн. За даними перевірки, це вплинуло на розрахунок ПДВ, зокрема суму відшкодування та перенесення на наступні періоди.

Суд у підсумку закрив провадження у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Кримінальне провадження щодо діяльності в АРМА

Окремо в медіа повідомлялося про відкриття кримінального провадження, в якому фігурує виконувачка обов’язків голови АРМА Ярослава Максименко.

За даними журналістських матеріалів, прокурор САП вніс відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудове розслідування доручено детективам НАБУ.

Водночас в АРМА заявили, що йдеться про об’єкт нерухомості в Києві, який не пов’язаний із періодом перебування Максименко на посаді т.в.о. Там наголосили, що за час її роботи не ухвалювалися рішення про передачу цього активу конкретним бенефіціарам, окрім процедур підготовки до аукціону.

Також в агентстві припустили, що в межах провадження можуть фігурувати попередні посадові особи АРМА, пов’язані з раніше згаданими у медіа епізодами. Окремо зазначається, що під час перебування Максименко на посаді проводилися інвентаризація активів та аудит, за результатами яких ухвалювалися кадрові рішення.

Кримський актив у декларації

Згідно з даними декларації, Ярослава Максименко є засновницею ТОВ «Кримпроект-сервіс», зареєстрованого в Сімферополі ще до окупації Криму.

За даними Opendatabot та YouControl, підприємство, засноване у 2011 році, спеціалізувалося на гуртовій торгівлі сантехнічним та опалювальним обладнанням.

У 2020 році керівництво компанії ініціювало процедуру ліквідації, після чого підприємство було переведено у стан припинення, а управління передано голові ліквідаційної комісії Максиму Миколайовичу Пенькову. За даними YouControl, анулювання реєстрації платника ПДВ за ІПН 378210901098 відбулося 01.06.2014 у зв’язку з анулюванням податкової реєстрації. Водночас, за даними Opendatabot, станом на 16.03.2026 компанія не має статусу платника ПДВ, оскільки свідоцтво є анульованим.

Додамо, Ярослава Максименко, як особа, що виконує обов’язки голови АРМА, зобов’язана подати декларацію як суб’єкт декларування до 1 квітня. Водночас станом на 23 березня 2026 року відповідна декларація на сайті НАЗК ще не оприлюднена.

