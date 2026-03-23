Бизнес в Крыму и связи с командой Сенниченко: что известно о Ярославе Максименко, которая претендует на кресло АРМА

Чиновница с бизнесом в Крыму и советница бывшего главы Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко претендует стать главой АРМА.

Ярослава Максименко, которая в настоящее время руководит АРМА в статусе исполняющей обязанности, допущена к следующему этапу конкурса.

В октябре 2025 года Кабинет министров Украины начал процедуру отбора руководителя АРМА, сформировав конкурсную комиссию в составе шести экспертов — трёх представителей правительства и трёх международных делегатов.

Среди участников конкурса — действующая исполняющая обязанности главы агентства Ярослава Максименко, которая после кадровых изменений в августе 2025 года возглавила АРМА в статусе и.о. и в настоящее время претендует на постоянное руководство органом. В то же время её имя уже фигурирует в медиа и публичных обсуждениях в контексте скандалов, связанных с её карьерой и бизнесом в Крыму.

До назначения в АРМА Ярослава Максименко работала в Министерстве экономики Украины, где занимала должность директора департамента политики собственности и санкций, отвечая за формирование и реализацию государственной политики в сфере управления государственной собственностью и санкционной политики. Ранее она также работала в системе управления государственными предприятиями, в частности была связана с деятельностью Объединённой горно-химической компании и Одесского припортового завода.

Связь с Дмитрием Сенниченко

Ярослава Максименко работала советницей бывшего главы Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко. По данным НАБУ и САП, экс-глава ФГИУ подозревается в создании преступной организации, которая в 2019–2021 годах могла завладеть более чем 500 млн грн на государственных предприятиях, в частности АО «Одесский припортовый завод» и АО «Объединённая горно-химическая компания».

В этот период Максименко также была вовлечена в работу с этими предприятиями: входила в наблюдательный совет Одесского припортового завода и занимала должность заместителя председателя правления АО «ОГХК», где отвечала за правовое направление деятельности.

По данным СМИ, публично подозрения в её адрес не объявлялись. В то же время в судебных реестрах содержится информация о попытке привлечения Максименко к административной ответственности за нарушение налогового законодательства во время работы в компании. Речь шла о завышении налогового кредита за февраль 2023 года на 2 064 441 грн. По данным проверки, это повлияло на расчёт НДС, включая сумму возмещения и перенос на следующие периоды.

Суд в итоге закрыл производство в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Уголовное производство по деятельности в АРМА

Отдельно в СМИ сообщалось об открытии уголовного производства, в котором фигурирует исполняющая обязанности главы АРМА Ярослава Максименко.

По данным журналистских материалов, прокурор САП внёс сведения в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины. Досудебное расследование поручено детективам НАБУ.

В то же время в АРМА заявили, что речь идёт об объекте недвижимости в Киеве, который не связан с периодом пребывания Максименко на должности и.о. Там подчеркнули, что за время её работы не принимались решения о передаче этого актива конкретным бенефициарам, кроме процедур подготовки к аукциону.

Также в агентстве предположили, что в рамках производства могут фигурировать предыдущие должностные лица АРМА, связанные с ранее упоминавшимися в СМИ эпизодами. Отдельно отмечается, что во время пребывания Максименко на должности проводились инвентаризация активов и аудит, по результатам которых принимались кадровые решения.

Крымский актив в декларации

Согласно данным декларации, Ярослава Максименко является учредителем ООО «Кримпроект-сервис», зарегистрированного в Симферополе ещё до оккупации Крыма.

По данным Opendatabot и YouControl, предприятие, основанное в 2011 году, специализировалось на оптовой торговле сантехническим и отопительным оборудованием.

В 2020 году руководство компании инициировало процедуру ликвидации, после чего предприятие было переведено в состояние прекращения, а управление передано председателю ликвидационной комиссии Максиму Михайловичу Пенькову. По данным YouControl, аннулирование регистрации плательщика НДС по ИНН 378210901098 произошло 01.06.2014 в связи с аннулированием налоговой регистрации. В то же время, по данным Opendatabot, по состоянию на 16.03.2026 компания не имеет статуса плательщика НДС, поскольку свидетельство является аннулированным.

Дополнительно отметим, что Ярослава Максименко, как лицо, исполняющее обязанности главы АРМА, обязана подать декларацию как субъект декларирования до 1 апреля. В то же время по состоянию на 23 марта 2026 года соответствующая декларация на сайте НАЗК пока не опубликована.

