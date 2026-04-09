Хто претендує на крісло судді КСУ від Парламенту: підсумки етапу оцінювання ДГЕ

Дорадча група експертів оголосила дату проведення письмового оцінювання для кандидатів на посаду суддів КСУ від Верховної Ради.

Дорадча група експертів підбила підсумки етапу оцінювання високих моральних якостей кандидатів на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду України за квотою Верховної Ради.

7 квітня 2026 року ДГЕ вирішила, хто з 15 претендентів на крісла в КСУ, продовжить участь у конкурсі. За результатами співбесід та аналізу досьє, боротьбу за мантії суддів Конституційного Суду продовжать лише 10 кандидатів. Для решти шлях до Конституційного Суду на цьому етапі завершено.

Оцінку «відповідає» отримали:

1. Ганна Анісімова: докторка юридичних наук, професорка кафедри екологічного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Членкиня Науково-консультативної ради при Верховному Суді та експертка секції «Право» наукової ради МОН України та членкиня робочої групи з удосконалення системи екологічної освіти.

2. Андрій Бойко: доктор юридичних наук, професор кафедр кримінального та кримінального процесуального права НаУКМА, має понад 30 років стажу у сфері права. У 2015–2019 роках був членом Вищої ради юстиції (згодом — Вищої ради правосуддя).

3. Владислав Іващенко: адвокат, раніше обіймав посаду слідчого міліції, працював у прокуратурі Черкаської та Київської областей. Протягом 2005–2011 років займав посади державного експерта та заступника керівника управління фінансової безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

4. Юлія Кириченко: експертка Центру політико-правових реформ, радниця Голови Верховної Ради України, співголова Ради РПР.

5. Костянтин Красовський: кандидат юридичних наук, офіцер юридичного відділу Збройних Сил України. Обіймав ключові посади в Адміністрації Президента України та Міністерстві юстиції. Був активним учасником Конституційної комісії та Ради з питань судової реформи.

6. Іван Назаров: професор, заступник голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) очільнік його Апеляційного комітету. Працював доцентом та завідувачим кафедри адвокатури у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

7. Тетяна Опанасюк: юристка відділу вирішення судових спорів в адвокатському об'єднанні «Гвоздій та Оберкович». Очолювала юридичне управління, була заступницею начальника управління та керувала відділом правової експертизи в ДСА України. Також обіймала посади керівника апарату Рівненського апеляційного господарського суду та господарського суду Рівненської області.

8. Захар Тропін: керівник практики міжнародного права НАК «Нафтогаз України», кандидат юридичних наук, доцент. За сумісництвом працює на кафедрі міжнародного права у навчально-науковому інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

9. Тарас Цимбалістий: прокурор відділу представництва держави у Верховному Суді, Департамент представництва інтересів держави в суді, кандидат юридичних наук, доцент. Має право на зайняття адвокатською діяльністю.

10. Оксана Щербанюк: завідувачка кафедри процесуального права Чернівецького національного університету ім. Юрія Фетьковича, професорка Вільнюського університету, докторка юридичних наук. Членкиня науково-консультативних рад при Голові Верховної Ради та при Конституційному Суді України.

Ці кандидати проходять до наступного етапу конкурсу – оцінювання рівня компетентності у сфері права.

Чотирьох кандидатів визнано такими, що не відповідають критерію високих моральних якостей: Юрій Мельник, Святослав Оніщук, Світлана Срєбранець та Наталія Сюр.

Щодо Романа Сабодаша рішення не прийнято, однак відповідно до змісту положень Закону України «Про Конституційний Суд України» він не проходить до наступного етапу оцінювання.

Що далі?

Для десяти фіналістів попереду — перевірка рівня професійної компетентності у сфері права.

Дорадча група експертів оголосила дату проведення письмового оцінювання – 14 квітня 2026 року. Якщо за результатами цього етапу на одну вакантну посаду залишиться менше ніж дві особи, буде оголошено повторний конкурс.

