Кто претендует на кресло судьи КСУ от Парламента: итоги этапа оценивания КГЭ

Консультативная группа экспертов объявила дату проведения письменного оценивания для кандидатов на должность судей КСУ от Верховной Рады.

Совещательная группа экспертов подвела итоги этапа оценивания высоких моральных качеств кандидатов на две вакантные должности судей Конституционного Суда Украины по квоте Верховной Рады.

7 апреля 2026 года КГЭ решила, кто из 15 претендентов на кресла в КСУ продолжит участие в конкурсе. По результатам собеседований и анализа досье, борьбу за мантии судей Конституционного Суда продолжат только 10 кандидатов. Для остальных путь в Конституционный Суд на этом этапе завершен.

Оценку «соответствует» получили:

1. Анна Анисимова: доктор юридических наук, профессор кафедры экологического права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Член Научно-консультативного совета при Верховном Суде, эксперт секции «Право» научного совета МОН Украины и член рабочей группы по усовершенствованию системы экологического образования.

2. Андрей Бойко: доктор юридических наук, профессор кафедр уголовного и уголовного процессуального права НаУКМА, имеет более 30 лет стажа в сфере права. В 2015–2019 годах был членом Высшего совета юстиции (впоследствии — Высшего совета правосудия).

3. Владислав Иващенко: адвокат, ранее занимал должность следователя милиции, работал в прокуратуре Черкасской и Киевской областей. В течение 2005–2011 годов занимал должности государственного эксперта и заместителя руководителя управления финансовой безопасности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

4. Юлия Кириченко: эксперт Центра политико-правовых реформ, советник Председателя Верховной Рады Украины, сопредседатель Совета РПР.

5. Константин Красовский: кандидат юридических наук, офицер юридического отдела Вооруженных Сил Украины. Занимал ключевые должности в Администрации Президента Украины и Министерстве юстиции. Был активным участником Конституционной комиссии и Совета по вопросам судебной реформы.

6. Иван Назаров: профессор, заместитель председателя Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАЗЯВО), руководитель его Апелляционного комитета. Работал доцентом и заведующим кафедрой адвокатуры в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого.

7. Татьяна Опанасюк: юрист отдела разрешения судебных споров в адвокатском объединении «Гвоздий и Оберкович». Возглавляла юридическое управление, была заместителем начальника управления и руководила отделом правовой экспертизы в ГСА Украины. Также занимала должности руководителя аппарата Ровенского апелляционного хозяйственного суда и хозяйственного суда Ровенской области.

8. Захар Тропин: руководитель практики международного права НАК «Нафтогаз Украины», кандидат юридических наук, доцент. По совместительству работает на кафедре международного права в учебно-научном институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

9. Тарас Цимбалистий: прокурор отдела представительства государства в Верховном Суде, Департамент представительства интересов государства в суде, кандидат юридических наук, доцент. Имеет право на занятие адвокатской деятельностью.

10. Оксана Щербанюк: заведующая кафедрой процессуального права Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича, профессор Вильнюсского университета, доктор юридических наук. Член научно-консультативных советов при Председателе Верховной Рады и при Конституционном Суде Украины.

Эти кандидаты проходят в следующий этап конкурса – оценивание уровня компетентности в сфере права.

Четверо кандидатов признаны не соответствующими критерию высоких моральных качеств: Юрий Мельник, Святослав Онищук, Светлана Сребранец и Наталия Сюр.

В отношении Романа Сабодаша решение не принято, однако в соответствии с содержанием положений Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» он не проходит в следующий этап оценивания.

Что дальше?

Для десяти финалистов впереди — проверка уровня профессиональной компетентности в сфере права.

Консультативная группа экспертов объявила дату проведения письменного оценивания – 14 апреля 2026 года. Если по результатам этого этапа на одну вакантную должность останется менее двух человек, будет объявлен повторный конкурс.

