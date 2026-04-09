Кто претендует на кресло судьи КСУ от Парламента: итоги этапа оценивания КГЭ

07:30, 9 апреля 2026
Консультативная группа экспертов объявила дату проведения письменного оценивания для кандидатов на должность судей КСУ от Верховной Рады.
Фото: SYNEL \ depositphotos
Совещательная группа экспертов подвела итоги этапа оценивания высоких моральных качеств кандидатов на две вакантные должности судей Конституционного Суда Украины по квоте Верховной Рады.

7 апреля 2026 года КГЭ решила, кто из 15 претендентов на кресла в КСУ продолжит участие в конкурсе. По результатам собеседований и анализа досье, борьбу за мантии судей Конституционного Суда продолжат только 10 кандидатов. Для остальных путь в Конституционный Суд на этом этапе завершен.

Оценку «соответствует» получили:

1. Анна Анисимова: доктор юридических наук, профессор кафедры экологического права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Член Научно-консультативного совета при Верховном Суде, эксперт секции «Право» научного совета МОН Украины и член рабочей группы по усовершенствованию системы экологического образования.

2. Андрей Бойко: доктор юридических наук, профессор кафедр уголовного и уголовного процессуального права НаУКМА, имеет более 30 лет стажа в сфере права. В 2015–2019 годах был членом Высшего совета юстиции (впоследствии — Высшего совета правосудия).

3. Владислав Иващенко: адвокат, ранее занимал должность следователя милиции, работал в прокуратуре Черкасской и Киевской областей. В течение 2005–2011 годов занимал должности государственного эксперта и заместителя руководителя управления финансовой безопасности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

4. Юлия Кириченко: эксперт Центра политико-правовых реформ, советник Председателя Верховной Рады Украины, сопредседатель Совета РПР.

5. Константин Красовский: кандидат юридических наук, офицер юридического отдела Вооруженных Сил Украины. Занимал ключевые должности в Администрации Президента Украины и Министерстве юстиции. Был активным участником Конституционной комиссии и Совета по вопросам судебной реформы.

6. Иван Назаров: профессор, заместитель председателя Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАЗЯВО), руководитель его Апелляционного комитета. Работал доцентом и заведующим кафедрой адвокатуры в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого.

7. Татьяна Опанасюк: юрист отдела разрешения судебных споров в адвокатском объединении «Гвоздий и Оберкович». Возглавляла юридическое управление, была заместителем начальника управления и руководила отделом правовой экспертизы в ГСА Украины. Также занимала должности руководителя аппарата Ровенского апелляционного хозяйственного суда и хозяйственного суда Ровенской области.

8. Захар Тропин: руководитель практики международного права НАК «Нафтогаз Украины», кандидат юридических наук, доцент. По совместительству работает на кафедре международного права в учебно-научном институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

9. Тарас Цимбалистий: прокурор отдела представительства государства в Верховном Суде, Департамент представительства интересов государства в суде, кандидат юридических наук, доцент. Имеет право на занятие адвокатской деятельностью.

10. Оксана Щербанюк: заведующая кафедрой процессуального права Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича, профессор Вильнюсского университета, доктор юридических наук. Член научно-консультативных советов при Председателе Верховной Рады и при Конституционном Суде Украины.

Эти кандидаты проходят в следующий этап конкурса – оценивание уровня компетентности в сфере права.

Четверо кандидатов признаны не соответствующими критерию высоких моральных качеств: Юрий Мельник, Святослав Онищук, Светлана Сребранец и Наталия Сюр.

В отношении Романа Сабодаша решение не принято, однако в соответствии с содержанием положений Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» он не проходит в следующий этап оценивания.

Что дальше?

Для десяти финалистов впереди — проверка уровня профессиональной компетентности в сфере права.

Консультативная группа экспертов объявила дату проведения письменного оценивания – 14 апреля 2026 года. Если по результатам этого этапа на одну вакантную должность останется менее двух человек, будет объявлен повторный конкурс.

суд судья КСУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Кто претендует на кресло судьи КСУ от Парламента: итоги этапа оценивания КГЭ

Консультативная группа экспертов объявила дату проведения письменного оценивания для кандидатов на должность судей КСУ от Верховной Рады.

ТОП-5 кейсов Верховного Суда, где Stories и должности стали решающими аргументами в суде

Instagram-профиль может рассказать суду гораздо больше, чем официальные декларации или возражения на иск.

Поиск и смена адвоката не оправдывают пропуск срока обращения в суд — позиция ВС

ВС подтвердил, что смена адвокатов и получение бесплатной правовой помощи не являются уважительными причинами пропуска срока обращения в суд.

Дорожные карты от ГНС: как правильно подать Таблицу данных в 2026 году

Налоговая запускает практические дорожные карты для бизнеса.

ГПСУ подключат к государственным реестрам, а процедуры проверки иностранцев на границе уточнят

Законопроект предусматривает расширение возможностей Государственной пограничной службы Украины в части доступа к государственным информационным ресурсам.

