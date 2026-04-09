Суддя Іван Посохов перед відстороненням ВРП звинуватив правоохоронців у фальсифікації доказів про підкуп колеги

ВРП проголосувала за відсторонення судді Івана Посохова попри заяви захисту про провокацію з боку правоохоронців та відсутність підпису Генпрокурора на підозрі.

На засіданні 9 квітня Вища рада правосуддя розглянула клопотання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя судді Сіверськодонецького міського суду Луганської області Посохова Івана Сергійовича, що нині відряджений до Сторожинецького районного суду Чернівецької області.

Клопотання до ВРП подав заступник Генерального прокурора — керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко. В клопотанні прокуратура просить відсторонити суддю від здійснення правосуддя строком на два місяці у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 369 Кримінального Кодексу України.

Обставини справи та доводи сторони обвинувачення

Під час засідання було оприлюднено обставини, викладені у клопотанні керівника САП щодо відсторонення судді. Суддю підозрюють у підбурюванні до надання неправомірної вигоди (сума 20–30 тис. доларів) за ухвалення обвинувального вироку в іншій справі.

За версією слідства, суддя переконував адвокатку, що має вплив на свого колегу, який розглядає справу, і схиляв її до передачі грошей. Слідство вважає, що обґрунтованість підозри підтверджується низкою доказів. Серед них — протоколи допиту свідка, протокол огляду її мобільного телефону, матеріали спілкування за період 2024–2026 років, а також результати негласних слідчих (розшукових) дій.

У межах цього кримінального провадження ухвалою Вищого антикорупційного суду від 18 березня до Івана Сергійовича застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1,3 млн грн. Також на нього покладено низку процесуальних обов’язків.

Сторона обвинувачення встановила наявність кількох ризиків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством. Зокрема, йдеться про можливість переховування від слідства, незаконного впливу на свідків, а також знищення або спотворення документів.

Олександр Клименко наголошує, що подальше перебування Івана Сергійовича на посаді судді може створювати ризики для розслідування. Зокрема, існує ймовірність впливу на свідків у справі, або на суддю, який розглядає відповідну справу. Саме тому прокуратура просить Вищу раду правосуддя тимчасово відсторонити суддю від здійснення правосуддя.

Доводи сторони захисту

Після виступу прокурора слово було надано адвокату Івану Чумаку. Адвокат виступив проти відсторонення судді, наголосивши на відсутності ризиків та недопустимості доказів.

Захист стверджує, що ініціатором спілкування була адвокатка-заявниця, яка спеціально приїхала з Києва до Чернівців. Вона нібито діяла під контролем правоохоронців ще до першої зустрічі, що захист трактує як заборонене законом (ст. 275 КПК) залучення адвоката до конфіденційної співпраці.

Захисник підкреслив, що за півтора року слідство не знайшло підтверджень отримання хабаря (ст. 368 КК), тому справу перекваліфікували на «підбурювання», хоча передача грошей так і не відбулася.

Також адвокат вказав на суттєвий процесуальний недолік у документах сторони обвинувачення. Зокрема, на останній сторінці повідомлення про підозру відсутній фізичний підпис заступника Генерального прокурора. Захисник припустив, що обвинувачення може посилатися на використання електронного цифрового підпису (ЕЦП), проте наголосив: на даному етапі перевірити факт наявності та валідність такого підпису неможливо. З огляду на це, сторона захисту вважає підозру такою, що складена з порушенням закону, а отже, Іван Посохов офіційно не набув процесуального статусу підозрюваного.

Іван Посохов, своєю чергою, пояснив, що лише надавав колезі правову консультацію в межах юридичної практики. Він заперечує будь-яку матеріальну зацікавленість або намір здійснити неправомірний вплив.

Рішення Вищої Ради правосуддя

ВРП аналізуючи клопотання та ризики, перейшла до голосування. Результати були одностайними: 15 членів ВРП проголосували за відсторонення судді.

Відповідно, Вища рада правосуддя ухвалила рішення задовольнити клопотання заступника Генерального прокурора, керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.

Суддю Івана Посохова тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя до 9 червня 2026 року у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

