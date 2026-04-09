Судья Иван Посохов перед отстранением ВСП обвинил правоохранителей в фальсификации доказательств о подкупе коллеги

ВСП проголосовал за отстранение судьи Ивана Посохова, несмотря на заявления защиты о провокации со стороны правоохранителей и отсутствие подписи Генпрокурора на подозрении.

На заседании 9 апреля Высший совет правосудия рассмотрел ходатайство о временном отстранении от осуществления правосудия судьи Северодонецкого городского суда Луганской области Посохова Ивана Сергеевича, который в настоящее время командирован в Сторожинецкий районный суд Черновицкой области.

Ходатайство в ВСП подал заместитель Генерального прокурора — руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко. В ходатайстве прокуратура просит отстранить судью от осуществления правосудия сроком на два месяца в связи с привлечением к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства дела и доводы стороны обвинения

В ходе заседания были обнародованы обстоятельства, изложенные в ходатайстве руководителя САП об отстранении судьи. Судью подозревают в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды (сумма 20–30 тыс. долларов) за вынесение именно обвинительного приговора по другому делу.

По версии следствия, судья убеждал адвоката, что имеет влияние на своего коллегу, рассматривающего дело, и склонял её к передаче денег. Следствие считает, что обоснованность подозрения подтверждается рядом доказательств. Среди них — протоколы допроса свидетеля, протокол осмотра её мобильного телефона, материалы общения за период 2024–2026 годов, а также результаты негласных следственных (розыскных) действий.

В рамках этого уголовного производства постановлением Высшего антикоррупционного суда от 18 марта к Ивану Сергеевичу применена мера пресечения в виде залога в размере 1,3 млн грн. Также на него возложен ряд процессуальных обязанностей.

Сторона обвинения установила наличие нескольких рисков, предусмотренных уголовным процессуальным законодательством. В частности, речь идет о возможности сокрытия от следствия, незаконного влияния на свидетелей, а также уничтожения или искажения документов.

Александр Клименко подчеркивает, что дальнейшее пребывание Ивана Сергеевича в должности судьи может создавать риски для расследования. В частности, существует вероятность влияния на свидетелей по делу или на судью, который непосредственно рассматривает соответствующее дело. Именно поэтому прокуратура просит Высший совет правосудия временно отстранить судью от осуществления правосудия.

Доводы стороны защиты

После выступления прокурора слово было предоставлено адвокату Ивану Чумаку. Адвокат выступил против отстранения судьи, подчеркнув отсутствие рисков и недопустимость доказательств.

Защита утверждает, что инициатором общения была адвокат-заявительница, которая специально приехала из Киева в Черновцы. Она якобы действовала под контролем правоохранителей еще до первой встречи, что защита трактует как запрещенное законом (ст. 275 УПК) привлечение адвоката к конфиденциальному сотрудничеству.

Защитник подчеркнул, что за полтора года следствие не нашло подтверждений получения взятки (ст. 368 УК), поэтому дело переквалифицировали на «подстрекательство», хотя передача денег так и не состоялась.

Также адвокат указал на существенный процессуальный недостаток в документах стороны обвинения. В частности, на последней странице сообщения о подозрении отсутствует физическая подпись заместителя Генерального прокурора. Защитник предположил, что обвинение может ссылаться на использование электронной цифровой подписи (ЭЦП), однако подчеркнул: на данном этапе проверить факт наличия и валидность такой подписи невозможно. В связи с этим сторона защиты считает подозрение составленным с нарушением закона, а следовательно, Иван Посохов официально не приобрел процессуальный статус подозреваемого.

Иван Посохов, в свою очередь, пояснил, что лишь предоставлял коллеге правовую консультацию в рамках юридической практики. Он отрицает любую материальную заинтересованность или намерение осуществить неправомерное влияние.

Решение Высшего совета правосудия

ВРП, анализируя ходатайство и риски, перешел к голосованию. Результаты были единодушными: 15 членов ВСП проголосовали за отстранение судьи.

Соответственно, Высший совет правосудия принял решение удовлетворить ходатайство заместителя Генерального прокурора, руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко.

Судья Иван Посохов временно отстранен от осуществления правосудия до 9 июня 2026 года в связи с привлечением к уголовной ответственности.

