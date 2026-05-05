ЕКЗ за рецептом: як нові норми Цивільного кодексу можуть заблокувати доступ до репродуктивних технологій

Окрім гарантій для захисників та права дітей знати про своє генетичне коріння, проєкт містить суперечливі норми, що перетворюють репродуктивний вибір на дозвільну систему.

Проєкт масштабної рекодифікації Цивільного кодексу України, що налічує понад 800 сторінок, містить норми, які можуть радикально змінити стандарти репродуктивної медицини в Україні. Найбільше занепокоєння викликає запропонована редакція статті 305, яка фактично звужує можливість використання допоміжних репродуктивних технологій, зокрема ЕКЗ, виключно до випадків медично підтвердженого безпліддя.

Попри те, що сучасна медицина використовує ЕКЗ для запобігання генетичним аномаліям і планування здорового батьківства, нові норми можуть суттєво звузити право на репродуктивний вибір і створити ризики появи тіньового ринку медичних довідок.

Медичні показники як юридичний бар'єр

Згідно з ч. 3 ст. 305 проєкту ЦК, програми репродуктивних технологій застосовуються лише за медичними показниками та за наявності поінформованої згоди.

Чинний Порядок МОЗ № 787 визначає показаннями для ЗІВ (запліднення in vitro) не лише фізичне безпліддя, а й необхідність преімплантаційної генетичної діагностики. Використання генетичної діагностики застосовується, коли один або обоє батьків є носіями спадкових мутацій або існує високий ризик хромосомних аномалій. У таких випадках ЕКЗ застосовується як медичний інструмент профілактики генетичних захворювань і народження здорової дитини, навіть якщо пара потенційно може зачати природним шляхом.

Якщо нова норма ЦК буде трактуватися вузько, лише як лікування неможливості зачаття, пари, які хочуть скористатися ЕКЗ для скринінгу здорового ембріона, щоб уникнути ризику народження дитини з хромосомними аномаліями, опиняються в ситуації, де реалізація права на здорову дитину залежатиме від широти тлумачення відомчих наказів МОЗ.

Законопроєкт акцентує на лікуванні безпліддя. Проте в сучасних реаліях сучасні жінки часто обирають ЕКЗ не через діагноз, а для мінімізації ризиків. Після 40 років зростає вірогідність генетичних аномалій плоду, тому процедура з використанням ПГД (преімплантаційної діагностики) є способом народити здорову дитину та уникнути ризиків.

Проте, на практиці та відповідно до Специфікацій НСЗУ до пакета «Лікування за допомогою ДРТ» безоплатна послуга вже зараз надається лише за умови встановлення діагнозу безпліддя та для жінок до 40 років. Закріплення аналогічного підходу в ЦК може нівелюювати поняття репродуктивного планування, перетворюючи право на вибір у дозвільну систему, де держава вирішує питання права на свідоме батьківство.

Таємниця походження та право на інформацію

Проєкт ЦК пропонує компроміс у питанні анонімності. Фізична особа має право на таємницю застосування програм ДРТ. Це відповідає чинній нормі Наказу № 787 про надання допомоги в умовах конфіденційності.

Особа, народжена в результаті ДРТ, отримує право на одержання інформації про своє походження після досягнення повноліття. Це значний крок до прозорості, який, однак, потребуватиме створення нових механізмів обліку донорів.

Захист репродуктивної функції та соціальні гарантії

Стаття 305 проєкту вводить важливі норми щодо компенсації шкоди. Зокрема, позбавлення можливості реалізації репродуктивної функції у зв'язку з виконанням службових чи конституційних обов'язків, зокрема у зв’язку із захистом Вітчизни, є підставою для компенсації державою моральної шкоди.

Прямо закріплюється право на кріоконсервацію та зберігання біоматеріалів для власних потреб або донорства. Це фактично легалізує на рівні кодексу відстрочене батьківство, процедура якого зараз детально описана в Наказі № 787.

Проєкт нового Цивільного кодексу у частині використання ЕКЗ демонструє намір держави систематизувати сферу ДРТ на рівні закону. Головною перевагою є закріплення права на інформацію про походження та гарантії для захисників України.

Проте критичним ризиком залишається пріоритет медичних показань над особистим бажанням пацієнтів. Якщо норму ч. 3 ст. 305 тлумачити як імперативну, клініки отримають право відмовляти у проведенні ЕКЗ за відсутності медичних підстав, визначених переліком Міністерство охорони здоров’я України, навіть у випадках, коли пацієнти готові самостійно оплатити процедуру. Це фактично переводить доступ до допоміжних репродуктивних технологій у площину медичної необхідності», а не репродуктивного вибору.

