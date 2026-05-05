ЭКО по рецепту: как новые нормы Гражданского кодекса могут заблокировать доступ к репродуктивным технологиям

Помимо гарантий для защитников и права детей знать о своих генетических корнях, проект содержит противоречивые нормы, превращающие репродуктивный выбор в разрешительную систему.

Проект масштабной рекодификации Гражданского кодекса Украины, насчитывающий более 800 страниц, содержит нормы, которые могут радикально изменить стандарты репродуктивной медицины в Украине. Наибольшее беспокойство вызывает предложенная редакция статьи 305, которая фактически сужает возможность использования вспомогательных репродуктивных технологий, в частности ЭКО, исключительно до случаев медицински подтвержденного бесплодия.

Несмотря на то, что современная медицина использует ЭКО для предотвращения генетических аномалий и планирования здорового родительства, новые нормы могут существенно сузить право на репродуктивный выбор и создать риски появления теневого рынка медицинских справок.

Медицинские показатели как юридический барьер

Согласно ч. 3 ст. 305 проекта ГК, программы репродуктивных технологий применяются только по медицинским показаниям и при наличии информированного согласия.

Действующий Порядок МЗ № 787 определяет показаниями для ЭКО (оплодотворение in vitro) не только физическое бесплодие, но и необходимость преимплантационной генетической диагностики. Использование генетической диагностики применяется, когда один или оба родителя являются носителями наследственных мутаций или существует высокий риск хромосомных аномалий. В таких случаях ЭКО применяется как медицинский инструмент профилактики генетических заболеваний и рождения здорового ребенка, даже если пара потенциально может зачать естественным путем.

Если новая норма ГК будет трактоваться узко, только как лечение невозможности зачатия, пары, которые хотят воспользоваться ЭКО для скрининга здорового эмбриона, чтобы избежать риска рождения ребенка с хромосомными аномалиями, оказываются в ситуации, где реализация права на здорового ребенка будет зависеть от широты толкования ведомственных приказов МЗ.

Законопроект акцентирует внимание на лечении бесплодия. Однако в современных реалиях женщины часто выбирают ЭКО не из-за диагноза, а для минимизации рисков. После 40 лет возрастает вероятность генетических аномалий плода, поэтому процедура с использованием ПГД (преимплантационной диагностики) является способом родить здорового ребенка и избежать рисков.

Тем не менее, на практике и в соответствии со Спецификациями НСЗУ к пакету «Лечение с помощью ВРТ», бесплатная услуга уже сейчас предоставляется только при условии установления диагноза бесплодия и для женщин до 40 лет. Закрепление аналогичного подхода в ГК может нивелировать понятие репродуктивного планирования, превращая право на выбор в разрешительную систему, где государство решает вопрос права на сознательное родительство.

Тайна происхождения и право на информацию

Проект ГК предлагает компромисс в вопросе анонимности. Физическое лицо имеет право на тайну применения программ ВРТ. Это соответствует действующей норме Приказа № 787 об оказании помощи на условиях конфиденциальности.

Лицо, рожденное в результате ВРТ, получает право на получение информации о своем происхождении по достижении совершеннолетия. Это значительный шаг к прозрачности, который, однако, потребует создания новых механизмов учета доноров.

Защита репродуктивной функции и социальные гарантии

Статья 305 проекта вводит важные нормы по компенсации вреда. В частности, лишение возможности реализации репродуктивной функции в связи с исполнением служебных или конституционных обязанностей, в частности в связи с защитой Отечества, является основанием для компенсации государством морального вреда.

Прямо закрепляется право на криоконсервацию и хранение биоматериалов для собственных нужд или донорства. Это фактически легализует на уровне кодекса отложенное родительство, процедура которого сейчас детально описана в Приказе № 787.

Проект нового Гражданского кодекса в части использования ЭКО демонстрирует намерение государства систематизировать сферу ВРТ на уровне закона. Главным преимуществом является закрепление права на информацию о происхождении и гарантии для защитников Украины.

Однако критическим риском остается приоритет медицинских показаний над личным желанием пациентов. Если норму ч. 3 ст. 305 толковать как императивную, клиники получат право отказывать в проведении ЭКО при отсутствии медицинских оснований, определенных перечнем Министерства здравоохранения Украины, даже в случаях, когда пациенты готовы самостоятельно оплатить процедуру. Это фактически переводит доступ к вспомогательным репродуктивным технологиям в плоскость «медицинской необходимости», а не репродуктивного выбора.

