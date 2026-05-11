Чи є обіцянка хабаря таким самим злочином, як його надання: Верховна Рада уточнить покарання

Верховна Рада планує виправити помилку в КК, через яку пропозиція хабаря топ посадовцю прирівнювалася до його надання.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який має усунути техніко-юридичні недоліки у статті 369 Кримінального кодексу України щодо відповідальності за пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди.

Стаття 369 КК України є ключовою нормою у системі протидії корупції, оскільки передбачає кримінальну відповідальність за пропозицію чи надання неправомірної вигоди службовим особам. Водночас ефективність такої норми залежить від чіткості та однозначності її формулювань, що безпосередньо пов’язано з принципом юридичної визначеності.

Саме на усунення існуючих неузгодженостей спрямований законопроєкт № 15221 «Про внесення змін до частин третьої та четвертої статті 369 Кримінального кодексу України». За словами автора ініціативи, нинішнє формулювання кваліфікуючих ознак містить техніко-юридичні недоліки, які можуть призводити до розширеного тлумачення норми судами.

Чинна редакція частин 3 та 4 статті 369 КК України використовує відсилочну конструкцію: «Діяння, передбачені частиною першою або другою цієї статті...». Оскільки частини 1 та 2 охоплюють одночасно три різні форми поведінки — пропозицію, обіцянку та безпосереднє надання вигоди — виникає юридична колізія.

На практиці це призводить до того, що навіть за усну пропозицію службовій особі, яка займає відповідальне становище, особу можуть притягнути до відповідальності за суворішою частиною статті ч. 3 або 4, яка мала б стосуватися виключно завершеної дії — фактичного передання коштів чи послуг.

Пропозиція та обіцянка нхабаря мають формальний склад — злочин вважається закінченим з моменту висловлення наміру, незалежно від того, чи прийняв службовець таку пропозицію. Натомість надання вигоди передбачає фактичний перехід активів, що змінює правову природу діяння.

Статус службової особи є об'єктивною ознакою, яка має підвищувати суспільну небезпеку лише тоді, коли цей статус спрацював — тобто коли посадовець реально отримав вигоду. Карати за просту пропозицію, яка могла бути відхилена за найвищою санкцією — це порушення принципу пропорційності

Законопроєкт пропонує змінити формулювання частин третьої та четвертої статті 369 Кримінального кодексу України, уточнивши структуру норм та акцентувавши увагу на конкретній дії — наданні неправомірної вигоди.

Зокрема, у частині третій пропонується передбачити відповідальність за надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, а також за діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Водночас частину четверту пропонується викласти так, щоб вона охоплювала випадки надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, а також діяння, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені організованою групою або її учасником.

У разі ухвалення законопроєкту статус службової особи — такої, що займає відповідальне або особливо відповідальне становище — буде прямо пов’язаний із фактом надання неправомірної вигоди.

Прокурори та суди отримають більш чіткий інструмент кваліфікації. Зокрема, пропозиція неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, за відсутності ознак організованої групи повинна буде кваліфікуватися за частиною першою статті 369 КК України, якщо фактичного надання вигоди не відбулося.

Посилена кримінальна відповідальність — від 4 до 8 або від 5 до 10 років позбавлення волі — застосовуватиметься лише у випадках фактичного передання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне або особливо відповідальне становище.

Може здатися, що відповідальність за пропозицію вигоди топ-чиновникам стає менш суворою, проте це не пом'якшення, а приведення норми у відповідність до її справжнього змісту, оскільки розширення меж відповідальності поза волею законодавця є неприпустимим. Санкції за відповідні злочини залишаються суворими — до 8 або 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

