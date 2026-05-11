Является ли обещание взятки таким же преступлением, как его предоставление: Верховная Рада уточнит наказание

Верховная Рада планирует исправить ошибку в УК, из-за которой предложение взятки топ-чиновнику приравнивалось к его предоставлению.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который должен устранить технико-юридические недостатки в статье 369 Уголовного кодекса Украины относительно ответственности за предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды.

Статья 369 УК Украины является ключевой нормой в системе противодействия коррупции, так как предусматривает уголовную ответственность за предложение или предоставление неправомерной выгоды должностным лицам. В то же время эффективность такой нормы зависит от четкости и однозначности ее формулировок, что непосредственно связано с принципом юридической определенности.

Именно на устранение существующих несогласованностей направлен законопроект № 15221 «О внесении изменений в части третью и четвертую статьи 369 Уголовного кодекса Украины». По словам автора инициативы, нынешняя формулировка квалифицирующих признаков содержит технико-юридические недостатки, которые могут приводить к расширенному толкованию нормы судами.

Действующая редакция частей 3 и 4 статьи 369 УК Украины использует отсылочную конструкцию: «Деяния, предусмотренные частью первой или второй этой статьи...». Поскольку части 1 и 2 охватывают одновременно три различные формы поведения — предложение, обещание и непосредственное предоставление выгоды — возникает юридическая коллизия.

На практике это приводит к тому, что даже за устное предложение должностному лицу, занимающему ответственное положение, лицо могут привлечь к ответственности по более строгой части статьи (ч. 3 или 4), которая должна была бы касаться исключительно завершенного действия — фактической передачи денежных средств или услуг.

Предложение и обещание взятки имеют формальный состав — преступление считается законченным с момента выражения намерения, независимо от того, принял ли служащий такое предложение. В то же время предоставление выгоды предполагает фактический переход активов, что меняет правовую природу деяния.

Статус должностного лица является объективным признаком, который должен повышать общественную опасность только тогда, когда этот статус сработал — то есть когда чиновник реально получил выгоду. Карать за простое предложение, которое могло быть отклонено, по высшей санкции — это нарушение принципа пропорциональности.

Законопроект предлагает изменить формулировку частей третьей и четвертой статьи 369 Уголовного кодекса Украины, уточнив структуру норм и акцентировав внимание на конкретном действии — предоставлении неправомерной выгоды.

В частности, в части третьей предлагается предусмотреть ответственность за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение, а также за деяния, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, если они совершены по предварительному сговору группой лиц.

В то же время часть четвертую предлагается изложить так, чтобы она охватывала случаи предоставления неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему особо ответственное положение, а также деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей этой статьи, если они совершены организованной группой или ее участником.

В случае принятия законопроекта статус должностного лица — занимающего ответственное или особо ответственное положение — будет прямо связан с фактом предоставления неправомерной выгоды.

Прокуроры и суды получат более четкий инструмент квалификации. В частности, предложение неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему особо ответственное положение, при отсутствии признаков организованной группы должно будет квалифицироваться по части первой статьи 369 УК Украины, если фактического предоставления выгоды не произошло.

Усиленная уголовная ответственность — от 4 до 8 или от 5 до 10 лет лишения свободы — будет применяться только в случаях фактической передачи неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное или особо ответственное положение.

Может показаться, что ответственность за предложение выгоды топ-чиновникам становится менее строгой, однако это не смягчение, а приведение нормы в соответствие с ее истинным содержанием, так как расширение пределов ответственности вопреки воле законодателя недопустимо. Санкции за соответствующие преступления остаются суровыми — до 8 или 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

