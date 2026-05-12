В Україні вперше проведуть комплексну оцінку ефективності АРМА за новою методикою

Затверджено критерії та методику оцінювання ефективності АРМА — як перевірятимуть роботу агентства.

В Україні вперше буде проведено комплексне оцінювання ефективності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) за єдиною затвердженою методикою, яка дозволяє системно виміряти результативність роботи агентства. Критерії оцінювання ухвалені відповідно до статті 12 Закону про АРМА та змін, спрямованих на посилення інституційної спроможності агентства.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4503-IX про реформу АРМА, яким передбачено створення Комісії з проведення незалежного зовнішнього оцінювання ефективності агентства.

На виконання цього закону Комісія затвердила 8 травня 2026 року критерії та методику оцінювання. Документ визначає п’ять ключових напрямів перевірки — публічне врядування, міжвідомчу та міжнародну взаємодію, ефективність розшуку активів, управління арештованим майном і роботу Єдиного державного реєстру арештованих активів. Саме за цими напрямами буде комплексно оцінюватися діяльність агентства та формуватися підсумковий висновок щодо його ефективності.

Мова йде про перевірку того, чи відповідає діяльність АРМА принципам економічності, ефективності та результативності, чи є в системі прогалини та чи існують можливості для підвищення її загальної ефективності.

Оцінювання охоплює період — 1 січня 2023 року – 1 червня 2026 року. Формально воно проводиться в межах визначених законом функцій і завдань АРМА за цей період. Водночас Комісія може використовувати й додаткову інформацію, навіть якщо вона виходить за межі цього періоду або прямих повноважень, якщо вважає її важливою для оцінки.

Як перевірятимуть ефективність Агентства

Оцінювання АРМА проводитиметься за п’ятьма основними напрямами, які охоплюють різні сфери його роботи.

Публічне врядування — оцінюється наявність внутрішніх політик і нормативних документів, дотримання стандартів доброчесності та етичної поведінки, врахування рекомендацій незалежних інституцій, ефективність внутрішнього контролю та аудиту, реагування на порушення, рівень прозорості, компетентність керівництва, запобігання зловживанням і раціональне використання ресурсів. Міжвідомча співпраця та операційна незалежність — аналізується рівень довіри до АРМА, гарантії її незалежності, ефективність взаємодії з державними органами та приватним сектором, доступ до інформаційних систем і реєстрів, міжнародна співпраця, захист даних та конфіденційність. Виявлення та розшук активів — охоплює оперативну взаємодію із зацікавленими сторонами, своєчасність обробки запитів, доступ до баз даних, а також результативність роботи, зокрема перетворення розшуку на арешт, замороження та конфіскацію активів. Управління арештованими активами — включає повний цикл роботи з арештованим майном: планування, збереження вартості, реалізацію, моніторинг управителів, економічну ефективність, прозорість процедур та міжнародне управління активами. Єдиний державний реєстр арештованих активів — оцінюється за відповідністю законодавству, повнотою даних, рівнем доступу користувачів, кіберзахистом та забезпеченням стабільної роботи системи.

Зокрема, методика передбачає систему вагових коефіцієнтів для кожного з напрямів оцінювання. Найбільшу частку в загальній оцінці мають ефективність у виявленні та розшуку активів, а також ефективність управління активами — по 25% кожен напрям.

Публічне врядування враховується з питомою вагою 20%, тоді як міжвідомча та міжнародна взаємодія разом із показником операційної незалежності становить 15%.

Ще 15% у загальній структурі оцінки відведено функціонуванню Єдиного державного реєстру арештованих активів.

У межах процедури оцінювання Комісія може вимагати від АРМА надання інформації та документів, необхідних для проведення перевірки. Ненадання або затримка у наданні даних може враховуватися під час формування висновків щодо ефективності діяльності агентства.

Також комісія має доступ до інформації з обмеженим доступом і персональних даних. Така інформація може збиратися, зберігатися та оброблятися, але лише відповідно до законодавства та вимог захисту даних. Члени Комісії зобов’язані не розголошувати персональні дані та інформацію з обмеженим доступом.

Фінальний висновок формуватиметься за сумарною моделлю балів, де кожен напрям має свою частку у загальній оцінці ефективності АРМА.

За результатами перевірки Комісія визначатиме один із чотирьох рівнів ефективності — високий, суттєвий, помірний або низький. Для цього застосовуватимуть систему балів: від 85 до 100 балів означатиме високий рівень ефективності, а менше 50 балів — низький рівень та наявність серйозних проблем у роботі агентства.

Згідно з Методикою та критеріями оцінювання ефективності АРМА, Комісія має ухвалити звіт до 31 серпня 2026 року.

