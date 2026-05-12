В Украине впервые проведут комплексную оценку эффективности АРМА по новой методике

Утверждены критерии и методика оценки эффективности АРМА — как будут проверять работу агентства.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине впервые будет проведена комплексная оценка эффективности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) по единой утвержденной методике, которая позволяет системно измерять результативность работы агентства. Критерии оценки приняты в соответствии со статьей 12 Закона об АРМА и изменениями, направленными на усиление институциональной способности агентства.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4503-IX о реформе АРМА, которым предусмотрено создание Комиссии по проведению независимой внешней оценки эффективности агентства.

Во исполнение этого закона Комиссия 8 мая 2026 года утвердила критерии и методику оценки. Документ определяет пять ключевых направлений проверки — публичное управление, межведомственное и международное взаимодействие, эффективность розыска активов, управление арестованным имуществом и работу Единого государственного реестра арестованных активов. Именно по этим направлениям будет комплексно оцениваться деятельность агентства и формироваться итоговое заключение об его эффективности.

Речь идет о проверке того, соответствует ли деятельность АРМА принципам экономичности, эффективности и результативности, есть ли в системе пробелы и существуют ли возможности для повышения общей эффективности.

Оценка охватывает период — 1 января 2023 года – 1 июня 2026 года. Формально она проводится в пределах определенных законом функций и задач АРМА за этот период. В то же время Комиссия может использовать и дополнительную информацию, даже если она выходит за пределы этого периода или прямых полномочий, если считает ее важной для оценки.

Как будут проверять эффективность агентства

Оценка деятельности АРМА будет проводиться по пяти основным направлениям, которые охватывают различные сферы его работы.

Публичное управление — оценивается наличие внутренних политик и нормативных документов, соблюдение стандартов добропорядочности и этического поведения, учет рекомендаций независимых институций, эффективность внутреннего контроля и аудита, реагирование на нарушения, уровень прозрачности, компетентность руководства, предотвращение злоупотреблений и рациональное использование ресурсов. Межведомственное сотрудничество и операционная независимость — анализируется уровень доверия к АРМА, гарантии ее независимости, эффективность взаимодействия с государственными органами и частным сектором, доступ к информационным системам и реестрам, международное сотрудничество, защита данных и конфиденциальность. Выявление и розыск активов — охватывает оперативное взаимодействие с заинтересованными сторонами, своевременность обработки запросов, доступ к базам данных, а также результативность работы, включая превращение розыска в арест, замораживание и конфискацию активов. Управление арестованными активами — включает полный цикл работы с арестованным имуществом: планирование, сохранение стоимости, реализацию, мониторинг управляющих, экономическую эффективность, прозрачность процедур и международное управление активами. Единый государственный реестр арестованных активов — оценивается соответствие законодательству, полнота данных, уровень доступа пользователей, киберзащита и обеспечение стабильной работы системы.

Затем методика предусматривает систему весовых коэффициентов для каждого направления оценки. Наибольшую долю в общей оценке имеют эффективность выявления и розыска активов, а также эффективность управления активами — по 25% каждое направление.

Публичное управление учитывается с весом 20%, тогда как межведомственное и международное взаимодействие вместе с показателем операционной независимости составляет 15%.

Еще 15% в общей структуре оценки отведено функционированию Единого государственного реестра арестованных активов.

В рамках процедуры оценки Комиссия может требовать от АРМА предоставления информации и документов, необходимых для проведения проверки. Непредоставление или задержка в предоставлении данных может учитываться при формировании выводов об эффективности деятельности агентства.

Также Комиссия имеет доступ к информации с ограниченным доступом и персональным данным. Такая информация может собираться, храниться и обрабатываться, но только в соответствии с законодательством и требованиями защиты данных. Члены Комиссии обязаны не разглашать персональные данные и информацию с ограниченным доступом.

Итоговое заключение формируется по суммарной модели баллов, где каждое направление имеет свою долю в общей оценке эффективности АРМА.

По результатам проверки Комиссия определит один из четырех уровней эффективности — высокий, существенный, умеренный или низкий. Для этого будет применяться система баллов: от 85 до 100 баллов означает высокий уровень эффективности, а менее 50 баллов — низкий уровень и наличие серьезных проблем в работе агентства.

Согласно Методике и критериям оценки эффективности АРМА, Комиссия должна утвердить отчет до 31 августа 2026 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.