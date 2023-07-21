Голова ВС Станіслав Кравченко і керівництво НААУ обговорили проблеми у сфері адвокатури

Представники НААУ під час зустрічі з головою Верховного Суду Станіславом Кравченком повідомили про складнощі роботи адвокатів в умовах воєнного стану.

21 липня Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко зустрівся з Головою Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України Лідією Ізовітовою та Керівником секретаріату РАУ, секретаріату НААУ Вадимом Красником. Про це повідомив офіційний сайт ВС.

Представники НААУ під час зустрічі повідомили про складнощі роботи адвокатів в умовах воєнного стану. Зокрема, було наголошено на актуальних проблемах у сфері адвокатури, серед яких є питання організації роботи як адвокатів, так і органів адвокатського самоврядування.

Голова ВС наголосив, що, незважаючи на воєнний стан та нелегкі часи, які нині переживає наша держава, правосуддя в Україні повинне відповідати вимогам європейських стандартів, одним з яких є дотримання прав на захист особи в кримінальному провадженні, в тому числі щодо розгляду воєнних злочинів.

Крім того, Голова ВС та представники НААУ окреслили напрями подальшої роботи, серед яких – проведення з представниками правоохоронних органів семінарів і круглих столів щодо обговорення проблематики, спричиненої новою категорією злочинів.

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