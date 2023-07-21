Як військовому оскаржити рішення військово-лікарської комісії – інструкція

Якщо особа, яка отримала рішення військово-лікарської комісії, не згодна з ним, його можна оскаржити.

Джерело фото: tsn.ua

Військово-лікарська комісія оцінює стан здоров’я людини, її придатність або непридатність до військової служби та встановлює причинно-наслідковий зв’язок отриманого захворювання та травми (поранення, контузії, каліцтва).

Якщо особа, яка отримала рішення військово-лікарської комісії, не згодна з ним, його можна оскаржити у досудовому порядку до вищої інстанції або до суду, повідомили на каналі системи надання безоплатної правової допомоги.

Як це зробити роз’яснено у інфографіці нижче:

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