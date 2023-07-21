Как военному обжаловать решение военно-врачебной комиссии – инструкция

Если лицо, получившее решение военно-врачебной комиссии, не согласно с ним, его можно обжаловать.

Источник фото: tsn.ua

Военно-врачебная комиссия оценивает состояние здоровья человека, его пригодность или непригодность к военной службе и устанавливает причинно-следственную связь полученного заболевания и травмы (ранения, контузии, увечья).

Если лицо, получившее решение военно-врачебной комиссии, не согласно с ним, его можно обжаловать в досудебном порядке в высшую инстанцию или в суд, сообщили на канале системы предоставления безвозмездной правовой помощи.

Как это сделать разъяснено в инфографике ниже:

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