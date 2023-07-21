СБУ задержала двух сторонников «русского мира»

Один из задержанных является бывшим учителем Киевского лицея.

Источник фото: СБУ

Служба безопасности заблокировала в Киеве и Харьковской области подрывную деятельность двух сторонников рашизма, которые повторяли нарративы кремля в эфирах российских медиа, а также во время общения среди своих знакомых, – сообщает пресс-служба СБУ.

Пропагандистом российских нарративов в Киеве оказался бывший преподаватель одного из лицеев Киева. Среди своих бывших учеников он пропагандировал идеи священника-блогера РПЦ, которому СБУ ранее сообщила о подозрении за призывы к уничтожению украинских городов. Также он пытался навязывать постулаты рашизма под авторством российского псевдоисторика Евгения Спицына, который отрицал существование Украины как суверенного государства. Кроме того, вражеский пропагандист склонял знакомых граждан призывного возраста «отказывать» от службы в ВСУ и восхвалял руководителей кремля.

Другой прокремлевский агитатор из Харьковской области участвовал в постановочных сюжетах российских медиа в период временной оккупации региона. Тогда он проживал в захваченном в то время населенном пункте и «раздавал» интервью прокремлевским информагентствам, в которых называл войну в Украине «гражданским конфликтом». В сюжетах он добровольно призывал украинских защитников сложить оружие в пользу страны-агрессора. Такие видео россми подавали якобы как позицию рядовых граждан Украины и использовали для массового «разгона» в информпространстве. После освобождения региона злоумышленник «залег на дно» и таким образом надеялся избежать правосудия. Однако, СБУ помешала его «планам».

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины – оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

Сейчас злоумышленникам грозит до 8 лет заключения.

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