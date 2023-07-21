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Відновлення розгляду скарг на суддів: Комітет рекомендував Раді прийняти законопроект в другому читанні та в цілому

Було вирішено рекомендувати до прийняття в другому читанні законопроект 9261, що передбачає тимчасову передачу функцій з розгляду скарг на судів Вищій раді правосуддя, але з відкладальною умовою.

У суді немає суддів, і нікому розглянути справу: як забезпечити доступ громадян до правосуддя

Доки законодавець ще визначається, чи треба йому розібратися із проблемою доступу громадян до правосуддя, якщо у суді немає кому розглянути справу, судді можуть частково взяти на себе місію із забезпечення такого доступу.

Cуддя КСУ матиме право на відставку лише після 7 років роботи у Суді, а міжнародні експерти вирішуватимуть, хто може претендувати на крісло у КСУ

Комітет підготував до ухвалення в цілому законопроект про новий порядок відбору суддів Конституційного Суду з переважним голосом міжнародних експертів.

Комітет Верховної Ради дав роз’яснення щодо дисциплінарного провадження проти суддів

Зокрема, Комітет визначив момент, з якого починає здійснюватися дисциплінарне провадження стосовно судді.

Більше питань, ніж відповідей: як Вища рада правосуддя «брала до відома» звіт голови ДСА

Хто з членів Вищої ради правосуддя вирішив дати ще один шанс голові ДСА та чому з’явилися два проекти висновків стосовно його звіту.

  1. В Україні

СБУ затримала двох прихильників «руського міра»

20:39, 21 липня 2023
Один із затриманих є колишнім учителем Київського ліцею.
СБУ затримала двох прихильників «руського міра»
Джерело фото: СБУ
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Служба безпеки заблокувала у Києві і на Харківщині підривну діяльність двох прихильників рашизму, які повторювали наративи кремля в ефірах російських медіа, а також під час спілкування серед своїх знайомих, – повідомляє пресслужба СБУ.

Пропагандистом російських наративів у Києві виявився колишній викладач одного з ліцеїв Києва. Серед своїх колишніх учнів він пропагував ідеї священника-блогера РПЦ, якому СБУ раніше повідомила про підозру за заклики до знищення українських міст. Також він намагався нав’язувати постулати рашизму під авторством російського псевдоісторика Євгена Спіцина, який заперечував існування України як суверенної держави. Крім того, ворожий пропагандист схиляв знайомих громадян призовного віку «відкошувати» від служби ЗСУ і вихваляв очільників кремля.

Інший прокремлівський агітатор із Харківщини брав участь у постановочних сюжетах російських медіа у період тимчасової окупації регіону. Тоді він проживав у захопленому на той час населеному пункті і «роздавав» інтерв’ю прокремлівським інформагентствам, в яких називав війну в Україні «громадянським конфліктом». В сюжетах він добровільно закликав українських захисників скласти зброю на користь країни-агресора. Такі відео росзмі подавали нібито як позицію пересічних громадян України і використовували для масового «розгону» в інформпросторі. Після звільнення регіону зловмисник «заліг на дно» і таким чином сподівався уникнути правосуддя. Однак, СБУ завадила його «планам».

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу України – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників.

Наразі зловмисникам загрожує до 8 років увʼязнення.

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