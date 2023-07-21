Глава ВС Станислав Кравченко и руководство НААУ обсудили проблемы в сфере адвокатуры

Представители НААУ во время встречи с председателем Верховного Суда Станиславом Кравченко сообщили о сложностях работы адвокатов в условиях военного положения.

21 июля председатель Верховного Суда Станислав Кравченко встретился с Председателем Национальной ассоциации адвокатов Украины, Совета адвокатов Украины Лидией Изовитовой и Руководителем секретариата РАУ, секретариата НААУ Вадимом Красником. Об этом сообщил официальный сайт ВС.

Представители НААУ в ходе встречи сообщили о сложностях работы адвокатов в условиях военного положения. В частности, было отмечено актуальные проблемы в сфере адвокатуры, среди которых есть вопросы организации работы как адвокатов, так и органов адвокатского самоуправления.

Глава ВС подчеркнул, что, несмотря на военное положение и нелегкие времена, которые сейчас переживает наше государство, правосудие в Украине должно отвечать требованиям европейских стандартов, одним из которых является соблюдение прав на защиту личности в уголовном производстве, в том числе по рассмотрению военных преступлений.

Кроме того, Председатель ВС и представители НААУ очертили направления дальнейшей работы, среди которых – проведение с представителями правоохранительных органов семинаров и круглых столов по обсуждению проблематики, вызванной новой категорией преступлений.

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