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Мін’юст пропонує запровадити онлайн-розгляд справ у цивільному судочинстві без територіальної підсудності

Без врахування правил територіальної підсудності – розгляд деяких категорій справ у цивільному судочинстві пропонується здійснювати онлайн.

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Давид Арахамія пообіцяв не змінювати законом про мобілізацію норми щодо людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядає

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  1. Суд інфо

Вища рада правосуддя звільнила у відставку двох суддів

11:50, 8 лютого 2024
Суддів звільнили у зв’язку з поданням заяв про відставку.
Вища рада правосуддя звільнила у відставку двох суддів
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8 лютого Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Про це йдеться на сайті ВРП. 

Рада вирішила звільнити двох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Головчук Світлану Володимирівну – з посади судді Вищого адміністративного суду України;

Плюшка Ігоря Анатолійовича – з посади судді Вищого господарського суду України.

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