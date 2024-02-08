Вища рада правосуддя звільнила у відставку двох суддів

Суддів звільнили у зв’язку з поданням заяв про відставку.

8 лютого Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Про це йдеться на сайті ВРП.

Рада вирішила звільнити двох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Головчук Світлану Володимирівну – з посади судді Вищого адміністративного суду України;

Плюшка Ігоря Анатолійовича – з посади судді Вищого господарського суду України.

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