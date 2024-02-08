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  1. Суд инфо

Высший совет правосудия уволил в отставку двух судей

11:50, 8 февраля 2024
Судей уволили в связи с подачей заявлений об отставке.
Высший совет правосудия уволил в отставку двух судей
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8 февраля Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам. Об этом говорится на сайте ВСП.

Совет решил уволить двух судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Головчук Светлану Владимировну – с должности судьи Высшего административного суда Украины;

Плюшко Игоря Анатольевича – с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины.

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