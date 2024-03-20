Громадяни, які хочуть дізнатись статус справи в суді, на якій стадії розгляду перебуває справа та переглянути рішення у справі, можуть це зробити за допомогою сервісу «Стан розгляду справ».

Українці, які хочуть дізнатися стан розгляду справи та отримати всю необхідну інформацію про судові засідання, можуть це зробити за допомогою порталу «Судова влади України» у розділ «Стан розгляду справ». Також дані про статус судової справи можна знайти у Єдиному державному реєстрі судових рішень та Опендатаботі.

Громадяни можуть отримати доступ онлайн до будь-якого судового рішення цілодобово, без вихідних. Крім того, особи можуть отримати інформацію про дату майбутнього судового засідання, не залишаючи дім.

Що таке судовий розгляд справи?

Судовий розгляд справи — це процес, в якому суд захищає порушені права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором.

Стадія судового розгляду «призначено склад суду» — це стадія розгляду справи в суді, яка є стартовую у процесі розгляду позову. Вона означає, що позивач щойно подав позов до суду, канцелярія зареєструвала цей позов та далі було автоматично призначено суддю, який буде розглядати далі цю справу.

Як дізнатися номер судової справи?

Кожній судовій справі присвоюється унікальний номер, що формується автоматично в автоматизованій системі документообігу суду. Єдиний унікальний номер судової справи є незмінним протягом розгляду справи у всіх інстанціях та складається з ідентифікатора суду, порядкового номеру справи у цьому році та власне року реєстрації.

Українці можуть здійснити пошук судової справи по номеру з любої точки світу.

Як знайти рішення суду по прізвищу?

Щоб дізнатися стан розгляду справи треба перейти на веб-портал «Судова влади України» у розділ «Стан розгляду справ».

Заповнити форму пошуку (номер справи або ПІБ, регіон, назва суду).

Обрати «Я не робот» та натиснути «Пошук».

Переглянути необхідну інформацію – стадію розгляду справи, рішення по справі.

Скільки часу суд може розглядати справу?

В залежності від типу судочинства законом встановлюється певний строк, за який судова справа повинна бути розглянута. Але в залежності від її складності та на власний розгляд судді — терміни розгляду справ можуть бути продовжені, граничного терміну розгляду законом не встановлено. Наприклад, у цивільному судочинстві справа повинна бути розглянута протягом розумного строку, але не менше двох місяців з дня відкриття провадження.

Інструменти пошуку інформації про стан розгляду справ

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР СУДОВИХ РІШЕНЬ (ЄДРСР)

Базовим способом отримання інформації щодо стану розгляду судових справ є Єдиний державний реєстр судових рішень. Цей реєстр є офіційним державним ресурсом, на якому зібрано рішення судів України, що ухвалені з 2007 року.

Проте громадяни не зможуть знайти усіх деталей рішення, якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, тому що таке судове рішення оприлюднюється з виключенням певної інформації. Крім того, в окремих випадках судове рішення про надання дозволу на проведення розвідувального заходу або про відмову в наданні такого дозволу, винесене у закритому судовому засіданні, не оприлюднюється і не публікується (ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень»).

СУДОВА ВЛАДА УКРАЇНИ

Інформацію щодо стану розгляду судових справ можна дізнатись також на сайті Судової влади України в розділі «Стан розгляду справ».

Скориставшись таким способом, ви потрапите в наступне меню (яке не потребує заповнення усіх полів для пошуку, якщо ви не володієте якоюсь інформацією).

Якщо вам необхідно знайти судові справи, в яких ви виступаєте однією із сторін, треба:

Обрати поле «Сторона по справі» та вписати ПІБ особи / найменування підприємства, установи, організації, органу тощо, що є стороною у справі.

Пройти перевірку reCAPTCHA та натиснути «Пошук».

ОПЕНДАТАБОТ

Опендатабот — це ще один інструмент, який допоможе отримати доступ до більшості публічних даних, зокрема допомагає в пошуку інформації, пов’язаної із судовими справами та реєстрами.

Для користування послугами Опендатабот можна перейти на вебсайт сервісу, активувати бот в месенджерах або завантажити відповідний додаток на смартфон.

Щоб скористатися Опендатабот після його активації (завантаження), необхідно:

Визначити, що ви шукаєте та натиснути відповідні кнопки в меню Боту.

Вказати дані, які сервіс запитуватиме для пошуку бажаної інформації чи надання необхідної послуги.

Отримати результати, які надасть сервіс.

До прикладу, якщо ви хочете перевірити чи немає щодо вас судового позову, потрібно:

Активувати Бот.

Натиснути кнопку «За ПІБ», яка означатиме спосіб перевірки.

Ввести своє прізвище ім’я по батькові.

Дочекатися, поки сервіс відшукає інформацію.

Отримати необхідні дані за результатами пошуку.

Способи пошуку інформації по справі

На порталі Судова влада України є декілька способів пошуку інформації по справі.

Серед них:

за датою надходження справи до суду - переходячи до функціоналу необхідно обрати регіон, суд, зазначити дату надходження справи, вказати, що особа не робот та натиснути пошук:

за певний період надходження справи до суду - переходячи до функціоналу необхідно обрати регіон, суд, зазначити дату надходження справи «від» і «до», вказати, що особа не робот та натиснути пошук:

за номером справи – переходячи до функціоналу необхідно обрати регіон, суд, прописати номер справи, вказати, що особа не робот та натиснути пошук:

за стороною по справі – переходячи до функціоналу необхідно обрати регіон, суд, прописати сторону по справі, вказати, що особа не робот та натиснути пошук:

У разі якщо особа зазначила безпосередньо номер справи – функціонал знаходить саме цю справу (найпростіший варіант).

Якщо ж особа не знає номера справи та вибрала необхідний регіон, суд та дату надходження справи (подачі) або ж період - в такому разі відфільтровуються всі справи вказаного суду за зазначену дату (період) серед яких потрібно знайти необхідну справу за ПІБ позивача, відповідача, заявника, правопорушника та ін.

Відфільтрувавши необхідну справу та натиснувши на її номер ви маєте змогу:

переглянути судові рішення по даній справі в Єдиному державному реєстрі судових рішень натиснувши кнопку «Судові рішення»;

ознайомитися зі звітами про автоматизований розподіл судових справ та перевірити його неупередженість та об’єктивність. Для цього натискайте відповідну кнопку «Звіти авто розподілу»;

відправити інформацію по справі на свою електронну пошту, натиснувши на кнопку «Відправити справу на пошту».

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