Граждане, желающие узнать статус дела в суде, на какой стадии рассмотрения находится дело и посмотреть решение по делу, могут это сделать с помощью сервиса «Состояние рассмотрения дел».

Украинцы, желающие узнать состояние рассмотрения дела и получить всю необходимую информацию о судебных заседаниях, могут это сделать с помощью портала «Судебная власть Украины» в разделе «Состояние рассмотрения дел». Также данные о статусе судебного дела можно найти в Едином государственном реестре судебных решений и Опендатаботе.

Граждане могут получить доступ к любому судебному решению круглосуточно, без выходных. Кроме того, лица могут получить информацию о дате предстоящего судебного заседания, не покидая дом.

Что такое судебное рассмотрение дела?

Судебное рассмотрение дела — это процесс, в котором суд защищает нарушенные права, свободы и интересы физических лиц, права и интересы юридических лиц, государственные и общественные интересы способом, определенным законом или договором.

Стадия судебного разбирательства «назначен состав суда» — это стадия рассмотрения дела в суде, которая является стартовой в процессе рассмотрения иска. Она означает, что истец только что подал иск в суд, канцелярия зарегистрировала этот иск и далее автоматически назначен судью, который будет рассматривать далее это дело.

Как узнать номер судебного дела?

Каждому судебному делу присваивается уникальный номер, который формируется автоматически в автоматизированной системе документооборота суда. Единственный уникальный номер судебного дела является неизменным во время рассмотрения дела во всех инстанциях и состоит из идентификатора суда, порядкового номера дела в этом году и собственно года регистрации.

Украинцы могут осуществить поиск судебного дела по номеру из любой точки мира.

Как найти решение суда по фамилии?

Чтобы узнать состояние рассмотрения дела, нужно перейти на веб-портал «Судебная власть Украины» в раздел «Состояние рассмотрения дел».

Заполнить форму поиска (номер дела или ФИО, регион, название суда).

Выбрать «Я не робот» и нажать «Поиск».

Просмотреть необходимую информацию – стадию рассмотрения дела, решение по делу.

Сколько времени суд может рассматривать дело?

В зависимости от типа судопроизводства законом устанавливается определенный срок, за который судебное дело должно быть рассмотрено. Но в зависимости от его сложности и на рассмотрение судьи — сроки рассмотрения дел могут быть продлены, предельного срока рассмотрения законом не установлено. Например, в гражданском судопроизводстве дело должно быть рассмотрено в течение разумного срока, но не менее двух месяцев со дня открытия производства.

Инструменты поиска информации о состоянии рассмотрения дел

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ (ЕГССР)

Базовым способом получения информации о состоянии рассмотрения судебных дел есть Единый государственный реестр судебных решений. Этот реестр является официальным государственным ресурсом, на котором собраны решения судов Украины, принятые с 2007 года.

Однако граждане не смогут найти все детали решения, если судебное разбирательство проходило в закрытом судебном заседании, так как такое судебное решение обнародуется с исключением определенной информации. Кроме того, в отдельных случаях судебное решение о предоставлении разрешения на проведение разведывательного мероприятия или об отказе в предоставлении такого разрешения, вынесенное в закрытом судебном заседании, не обнародуется и не публикуется (ч. 2 ст. 2 Закона Украины «О доступе к судебным решениям»).

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ УКРАИНЫ

Информацию о состоянии рассмотрения судебных дел можно узнать также на сайте судебной власти Украины в разделе «Состояние рассмотрения дел».

Воспользовавшись таким способом, вы попадете в следующее меню (не требующее заполнения всех полей для поиска, если вы не владеете какой-либо информацией).

Если вам необходимо найти судебные дела, в которых вы выступаете одной из сторон, следует:

Выбрать поле «Сторона по делу» и вписать ФИО лица/наименования предприятия, учреждения, организации, органа и т.п., являющихся стороной по делу.

Пройти проверку reCAPTCHA и нажать «Поиск».

ОПЕНДАТАБОТ

Опендатабот — это еще один инструмент, который поможет получить доступ к большинству публичных данных, в частности, помогает в поиске информации, связанной с судебными делами и реестрами.

Для использования услуг Опендатабот можно перейти на вебсайт сервиса, активировать бот в мессенджерах или загрузить соответствующее приложение на смартфон.

Чтобы воспользоваться Опендатаботом после его активации (загрузки), необходимо:

Определите, что вы ищете и нажать соответствующие кнопки в меню Бота.

Указать данные, которые сервис запросит для поиска желаемой информации или предоставления необходимой услуги.

Получить результаты, которые предоставит сервис.

К примеру, если вы хотите проверить нет ли в отношении вас судебного иска, нужно:

Активировать Бот.

Нажать кнопку «ФИО», которая будет означать способ проверки.

Ввести свою фамилию имя отчество.

Дождаться, пока сервис найдет информацию.

Получите необходимые данные по результатам поиска.

Способы поиска информации по делу

На портале Судебные власти Украины есть несколько способов поиска информации по делу.

Среди них:

по дате поступления дела в суд - переходя к функционалу необходимо выбрать регион, суд, указать дату поступления дела, указать, что лицо не робот и нажать поиск:

за определенный период поступления дела в суд - переходя к функционалу необходимо выбрать регион, суд, указать дату поступления дела от и до, указать, что лицо не робот и нажать поиск:

по номеру дела – переходя к функционалу необходимо выбрать регион, суд, прописать номер дела, указать, что лицо не робот и нажать на поиск:

по стороне по делу – переходя к функционалу необходимо выбрать регион, суд, прописать сторону по делу, указать, что лицо не робот и нажать на поиск:

В случае если человек указал непосредственно номер дела – функционал находит именно это дело (простейший вариант).

Если же лицо не знает номера дела и выбрало необходимый регион, суд и дату поступления дела (подачи) или период - в таком случае отфильтровываются все дела указанного суда за указанную дату (период) среди которых нужно найти необходимое дело по ФИО истца, ответчика, заявителя, правонарушителя и т.д.

Отфильтровав необходимое дело и нажав на его номер вы можете:

пересмотреть судебные решения по данному делу в Едином государственном реестре судебных решений, нажав кнопку «Судебные решения»;

ознакомиться с отчетами об автоматизированном распределении судебных дел и проверить его беспристрастность и объективность. Для этого нажимайте соответствующую кнопку Отчеты авто распределения;

отправить информацию по делу на свою электронную почту, нажав кнопку «Отправить дело на почту».

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