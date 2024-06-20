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Закарпатський апеляційний суд тимчасово припинив відправку поштової кореспонденції

15:28, 20 червня 2024
Через відсутність поштових марок тимчасово припиняється відправка поштової кореспонденції у паперовому вигляді.
Закарпатський апеляційний суд тимчасово припинив відправку поштової кореспонденції
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Закарпатський апеляційний суд повідомляє, що у зв’язку із відсутністю поштових марок, з 20 червня тимчасово припиняється  відправка поштової кореспонденції у паперовому вигляді.

З метою своєчасного отримання  повісток та повідомлень про день та час судових засідань, процесуальних документів (копій судових рішень, виконавчих листів тощо), в суді інформують учасників судового процесу про альтернативні способи отримання інформації з суду:

  • отримуйте процесуальні документи по справі, учасником якої ви є, зареєструвавшись в підсистемі «Електронний суд». В Електронному суді передбачена можливість подавати процесуальні документи, отримувати судові рішення та інші електронні документи у кожній справі окремо, відстежувати рух та стан розгляду документів;
  • подавайте до суду заявку про отримання судових повісток, повідомлень в електронному вигляді за допомогою SMS-повідомлення, зазначивши номер свого мобільного телефону;
  • при подачі апеляційної скарги чи інших документів просимо обов'язково вказувати електронну пошту;
  • дізнавайтеся про дату та час призначення розгляду справи на сайті суду в розділі «Список справ, призначених до розгляду»;
  • телефонуйте в Інформаційний центр (0312) 61-35-46;
  • звертайтесь до суду для отримання копій судових рішень та інших процесуальних документів особисто.

"Про відновлення відправлення поштової кореспонденції буде повідомлено додатково", - розповіли у суді. 

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