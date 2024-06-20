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Чи може спадкоємець отримати свідоцтво про право на спадщину після руйнування майна родича: роз’яснення

19:39, 20 червня 2024
Оформлення свідоцтва про право на спадщину - є первинною дією передуючою оформленню компенсації.
Чи може спадкоємець отримати свідоцтво про право на спадщину після руйнування майна родича: роз’яснення
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Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м.Київ роз’яснило, чи може спадкоємець отримати свідоцтво про право на спадщину після руйнування майна свого родича?

«Відповідь - так!

Якщо ви є спадкоємцем особи, чиє майно було знищене внаслідок військової агресії росії, ви маєте право на компенсацію від держави», - зазначили у відомства.

Що для цього потрібно знати:

Механізм компенсації за пошкоджене чи знищене житло передбачає необхідність підтвердити, що постраждала особа, яка претендує на отримання компенсації, є власником такої нерухомості. Відсутність документів, що підтверджують право власності на майно, може суттєво ускладнити процес отримання компенсації у майбутньому. Отримати компенсацію може лише власник знищеного об’єкту нерухомого майна або ж його спадкоємець.

Тож, оформлення свідоцтва про право на спадщину - є первинною дією передуючою оформленню компенсації.

Дана норма регулюється ст.12 Закону України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України», а також ст. 1230 Цивільного кодексу України в частині «До спадкоємця переходить право на отримання компенсації, яку відповідно до закону міг би отримати спадкодавець за його життя».  

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