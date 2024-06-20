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Может ли наследник получить свидетельство о праве на наследство после разрушения имущества родственника: разъяснение

19:39, 20 июня 2024
Оформление свидетельства о праве на наследство – является первичным действием предшествующим оформлению компенсации.
Может ли наследник получить свидетельство о праве на наследство после разрушения имущества родственника: разъяснение
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Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции г. Киев разъяснило, может ли наследник получить свидетельство о праве на наследство после разрушения имущества своего родственника?

«Ответ – да!

Если вы являетесь наследником лица, чье имущество было уничтожено в результате военной агрессии россии, вы имеете право на компенсацию от государства», - отметили в ведомстве.

Что для этого нужно знать:

Механизм компенсации за поврежденное или уничтоженное жилье предполагает необходимость подтвердить, что пострадавшее лицо, претендующее на получение компенсации, является владельцем такой недвижимости. Отсутствие документов, подтверждающих право собственности на имущество, может существенно усложнить процесс получения компенсации в будущем. Получить компенсацию может только собственник уничтоженного объекта недвижимого имущества или его наследник.

Итак, оформление свидетельства о праве на наследство - является первичным действием, предшествующим оформлению компенсации.

Данная норма регулируется ст.12 Закона Украины «О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией российской федерации против Украины», а также ст. 1230 Гражданского кодекса Украины в части «К наследнику переходит право на получение компенсации, которую в соответствии с законом мог бы получить наследодатель при его жизни».

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