Закарпатский апелляционный суд временно прекратил отправку почтовой корреспонденции

Из-за отсутствия почтовых марок временно прекращается отправка почтовой корреспонденции в бумажном виде.

Закарпатский апелляционный суд сообщает, что в связи с отсутствием почтовых марок с 20 июня временно прекращается отправка почтовой корреспонденции в бумажном виде.

В целях своевременного получения повесток и сообщений о дне и времени судебных заседаний, процессуальных документов (копий судебных решений, исполнительных писем и т.п.), в суде информируют участников судебного процесса об альтернативных способах получения информации из суда:

получайте процессуальные документы по делу, участником которого вы являетесь, зарегистрировавшись в подсистеме «Электронный суд». В Электронном суде предусмотрена возможность представлять процессуальные документы, получать судебные решения и другие электронные документы по каждому делу отдельно, отслеживать движение и состояние рассмотрения документов;

подавайте в суд заявку о получении судебных повесток, сообщений в электронном виде посредством SMS-сообщения, указав номер своего мобильного телефона;

при подаче апелляционной жалобы или других документов просим обязательно указывать электронную почту;

узнайте о дате и времени назначения рассмотрения дела на сайте суда в разделе «Список дел, назначенных к рассмотрению»;

звоните в Информационный центр (0312) 61-35-46;

обращайтесь в суд для получения копий судебных решений и других процессуальных документов лично.

"О возобновлении отправки почтовой корреспонденции будет сообщено дополнительно", - рассказали в суде.

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