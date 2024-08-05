Як сплатити штраф чи судовий збір через кабінет Електронного суду: алгоритм дій

У Державному підприємстві «Інформаційні судові системи» повідомили, що штраф чи судовий збір можна сплатити онлайн через кабінет Електронного суду.
Для сплати судового збору чи штрафу онлайн в Кабінеті електронного суду, необхідно:
Авторизуватися в своєму Кабінеті електронного суду
Перейти до розділу «Виконавчі документи» та обрати необхідний документ.
Кнопка «Сплатити» доступна лише для документів у статусах:
Ознайомитися із додатковою інформацією, яка зазначена у полях документу, та натиснути кнопку Cплатити.
На сторінці оплати вам буде запропоновано декілька способів оплати.
Оберіть зручний для вас спосіб та слідуйте настановам сервісу.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.