Як сплатити штраф чи судовий збір через кабінет Електронного суду: алгоритм дій

Для сплати судового збору чи штрафу онлайн в Кабінеті електронного суду необхідно зробити низку кроків.

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У Державному підприємстві «Інформаційні судові системи» повідомили, що штраф чи судовий збір можна сплатити онлайн через кабінет Електронного суду.

Для сплати судового збору чи штрафу онлайн в Кабінеті електронного суду, необхідно:

Авторизуватися в своєму Кабінеті електронного суду

Перейти до розділу «Виконавчі документи» та обрати необхідний документ.

Кнопка «Сплатити» доступна лише для документів у статусах:

Автоматична подача

До виконання

Негайне виконання

Строк добровільної сплати

Ознайомитися із додатковою інформацією, яка зазначена у полях документу, та натиснути кнопку Cплатити.

На сторінці оплати вам буде запропоновано декілька способів оплати.

Оберіть зручний для вас спосіб та слідуйте настановам сервісу.

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