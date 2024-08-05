Как оплатить штраф или судебный сбор через кабинет Электронного суда: алгоритм действий

В Государственном предприятии «Информационные судебные системы» сообщили, что штраф или судебный сбор можно оплатить через кабинет Электронного суда.
Для уплаты судебного сбора или штрафа онлайн в Кабинете электронного суда необходимо:
Авторизоваться в своем Кабинете электронного суда.
Перейти к разделу «Исполнительные документы» и выбрать нужный документ.
Кнопка «Оплатить» доступна только для документов в статусе:
Ознакомиться с дополнительной информацией, указанной в полях документа, и нажать кнопку Оплатить.
На странице оплаты вам будет предложено несколько способов оплаты.
Выберите подходящий для вас метод и следуйте инструкциям сервиса.
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