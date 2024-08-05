Как оплатить штраф или судебный сбор через кабинет Электронного суда: алгоритм действий

Для уплаты судебного сбора или штрафа онлайн в Кабинете электронного суда необходимо сделать несколько шагов.

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В Государственном предприятии «Информационные судебные системы» сообщили, что штраф или судебный сбор можно оплатить через кабинет Электронного суда.

Для уплаты судебного сбора или штрафа онлайн в Кабинете электронного суда необходимо:

Авторизоваться в своем Кабинете электронного суда.

Перейти к разделу «Исполнительные документы» и выбрать нужный документ.

Кнопка «Оплатить» доступна только для документов в статусе:

Автоматическая подача

К исполнению

Немедленное исполнение

Срок добровольной оплаты

Ознакомиться с дополнительной информацией, указанной в полях документа, и нажать кнопку Оплатить.

На странице оплаты вам будет предложено несколько способов оплаты.

Выберите подходящий для вас метод и следуйте инструкциям сервиса.

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