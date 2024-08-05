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«Зарабатывал на жизнь» оптовым сбытом незаконно изготовленных сигарет: будут судить организатора схемы

21:49, 5 августа 2024
Мужчине грозит до шести лет за организацию нелегального производства сигарет в Харькове.
«Зарабатывал на жизнь» оптовым сбытом незаконно изготовленных сигарет: будут судить организатора схемы
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В Харьковской области начат судебный процесс против мужчины, который организовал подпольный цех для незаконного изготовления сигарет. По этому делу ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Согласно материалам дела, под процессуальным руководством Харьковской областной и Харьковской окружной прокуратур, завершено досудебное расследование, которое подтвердило факты незаконного изготовления табачных изделий, их хранения с целью сбыта, продажи, а также легализации (отмывания) имущества, добытого преступным путем (ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 УК Украины).

Обвиняемый с 2023 года организовал подпольный цех на территории домовладения своего отца в Чугуеве. В цехе он изготавливал сигареты без акцизных марок и сбывал их оптом на территории Харьковской области. С апреля по октябрь прошлого года было изготовлено почти 80 тысяч сигарет, которые продавались по 21 гривне за пачку для оптовых покупателей.

Во время санкционированных обысков были изъяты сигареты, специальное оборудование для изготовления, зип-пакеты для фасовки, коробки с сигаретными гильзами и денежные средства. На изъятое имущество судом наложен арест.

Мужчину будут судить в Чугуевском городском суде Харьковской области. Ему грозит до шести лет заключения, а также возможность лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет и конфискация имущества.

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в судебном порядке.

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