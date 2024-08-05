«Заробляв на життя» оптовим збутом незаконно виготовлених цигарок: судитимусь організатора схеми

Чоловіку загрожує до шести років за організацію нелегального виробництва цигарок у Харкові.

У Харківській області розпочато судовий процес проти чоловіка, який організував підпільний цех для незаконного виготовлення цигарок. За цією справою йому загрожує до шести років позбавлення волі, повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Згідно з матеріалами справи, під процесуальним керівництвом Харківської обласної та Харківської окружної прокуратур, завершено досудове розслідування, яке підтвердило факти незаконного виготовлення тютюнових виробів, їх зберігання з метою збуту, продажу, а також легалізації (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом (ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України).

Обвинувачений з 2023 року організував підпільний цех на території домоволодіння свого батька в Чугуєві. У цеху він виготовляв цигарки без акцизних марок та збував їх оптом на території Харківської області. З квітня по жовтень минулого року було виготовлено майже 80 тисяч цигарок, які продавалися по 21 гривні за пачку для оптових покупців.

Під час санкціонованих обшуків були вилучені цигарки, спеціальне обладнання для виготовлення, зіп-пакети для фасування, коробки з сигаретними гільзами та грошові кошти. На вилучене майно судом накладено арешт.

Чоловіка судитимуть у Чугуївському міському суді Харківської області. Йому загрожує до шести років ув'язнення, а також можливість позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років і конфіскація майна.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, поки її вина не буде доведена в судовому порядку.

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