Вища рада правосуддя звільнила п’ятьох суддів у відставку

На засіданні Вищої ради правосуддя 12 вересня розглянули матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Про це йдеться на сайті ВРП.
Ухвалено звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку п’ятьох суддів, а саме:
Марію Стадник – з посади судді Господарського суду Тернопільської області;
Ірину Загребу – з посади судді Кіровського районного суду міста Кіровограда;
Людмилу Нероду – з посади судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області;
Жанну Редько у – з посади судді Димитровського міського суду Донецької області;
Ігоря Стельмаха – з посади судді Львівського апеляційного суду.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.