Вища рада правосуддя звільнила п’ятьох суддів у відставку

Суддів звільнено у зв’язку з поданням заяв про відставку.

На засіданні Вищої ради правосуддя 12 вересня розглянули матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Про це йдеться на сайті ВРП.

Ухвалено звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку п’ятьох суддів, а саме:

Марію Стадник – з посади судді Господарського суду Тернопільської області;

Ірину Загребу – з посади судді Кіровського районного суду міста Кіровограда;

Людмилу Нероду – з посади судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області;

Жанну Редько у – з посади судді Димитровського міського суду Донецької області;

Ігоря Стельмаха – з посади судді Львівського апеляційного суду.

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