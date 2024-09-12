Высший совет правосудия уволил пятерых судей в отставку

Судьи уволены в связи с подачей заявлений об отставке.

На заседании Высшего совета правосудия 12 сентября были рассмотрены материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам. Об этом говорится на сайте ВСП.

Принято уволить в связи с подачей заявлений об отставке пятерых судей, а именно:

Марию Стадник – с должности судьи Хозяйственного суда Тернопольской области;

Ирину Загребу – с должности судьи Кировского районного суда Кировограда;

Людмилу Нероду – с должности судьи Александрийского горрайонного суда Кировоградской области;

Жанну Редько – с должности судьи Димитровского городского суда Донецкой области;

Игоря Стельмаха – от должности судьи Львовского апелляционного суда.

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