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Высший совет правосудия уволил пятерых судей в отставку

12:14, 12 сентября 2024
Судьи уволены в связи с подачей заявлений об отставке.
Высший совет правосудия уволил пятерых судей в отставку
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На заседании Высшего совета правосудия 12 сентября были рассмотрены материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам. Об этом говорится на сайте ВСП.

Принято уволить в связи с подачей заявлений об отставке пятерых судей, а именно:

Марию Стадник – с должности судьи Хозяйственного суда Тернопольской области;

Ирину Загребу – с должности судьи Кировского районного суда Кировограда;

Людмилу Нероду – с должности судьи Александрийского горрайонного суда Кировоградской области;

Жанну Редько – с должности судьи Димитровского городского суда Донецкой области;

Игоря Стельмаха – от должности судьи Львовского апелляционного суда.

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