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Голова ВС Станіслав Кравченко оголосив про переклад українською на платформі ECHR-KS матеріалів з практикою ЄСПЛ

11:35, 30 жовтня 2024
Він висловив сподівання, що вже наступного року матеріали, розміщені на ресурсі, що дає змогу здійснювати підбір релевантної практики ЄСПЛ, будуть доступні українською мовою.
Голова ВС Станіслав Кравченко оголосив про переклад українською на платформі ECHR-KS матеріалів з практикою ЄСПЛ
Джерело фото: Верховний Суд
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Верховний Суд завжди приділяв належну увагу імплементації Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини.

Як зазначив Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко, судова система України може пишатися тим, що в умовах війни вона не лише продовжує ефективно функціонувати, а й у своїй практиці чітко дотримується найвищих стандартів, закріплених у Конвенції та сформованих ЄСПЛ, а імплементуючи Конвенцію, ми фактично наближаємо національну правову систему до вимог Європейського Союзу.

«Кожен крок є надзвичайно важливим. Це наш поступ і в рамках процесу перемовин, і в межах розвитку національного законодавства. Цього року ми зробили ще один важливий крок — досягли домовленості про переклад Платформи обміну знаннями (Knowledge Sharing Platform) українською мовою.

Це важливий аналітичний ресурс, що дає змогу здійснювати підбір релевантної практики ЄСПЛ. Сьогодні ведеться активна робота над перекладом, і сподіваємося, що вже наступного року матеріали, розміщені на платформі, будуть доступні користувачам українською мовою», – зазначив Голова ВС.

За словами Станіслава Кравченка під час ХІІ Міжнародного форуму з практики Європейського суду з прав людини «Імплементація Європейської конвенції з прав людини в Україні», доволі нечасто можна знайти судове рішення, що стосується складних правових питань, при вирішенні яких не було б застосовано практику ЄСПЛ. Крім того, значна кількість норм чинного КПК України містить цитати з рішень ЄСПЛ, в яких сформовано позиції з процесуальних питань. Це свідчить про те, що синхронно з розвитком практики ЄСПЛ та формуванням нових підходів до застосування Конвенції вдосконалюються і національне законодавство та судова практика.

Упродовж декількох років Верховний Суд регулярно готує та оприлюднює огляди практики ЄСПЛ. Ці огляди надсилаються в суди всіх регіонів, розміщуються на інформаційних ресурсах Верховного Суду, щоб судді мали змогу використовувати їх під час розгляду справ. Це є надзвичайно важливим не лише для виконання Україною своїх зобов’язань щодо дотримання Конвенції, але й для євроінтеграційного процесу.

Нині триває процес перемовин про вступ Україні до Європейського Союзу і представники Верховного Суду беруть участь у двосторонніх зустрічах України та Європейської комісії в рамках переговорів, надаючи інформацію в контексті скринінгу національного законодавства в межах кроків, які Україні необхідно здійснити для успішного завершення цього процесу. При цьому представники ВС бачать збіг вимог Європейського Союзу та вимог Європейської конвенції з прав людини.

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Верховний Суд ЄСПЛ ЄС судова практика Станіслав Кравченко

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