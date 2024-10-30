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Председатель ВС Станислав Кравченко объявил о переводе на украинский язык на платформе ECHR-KS материалов с практикой ЕСПЧ

11:35, 30 октября 2024
Он выразил надежду, что уже в следующем году материалы, размещенные на ресурсе, позволяющем осуществлять подбор релевантной практики ЕСПЧ, будут доступны на украинском языке.
Председатель ВС Станислав Кравченко объявил о переводе на украинский язык на платформе ECHR-KS материалов с практикой ЕСПЧ
Источник фото: Верховный Суд
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Верховный Суд всегда уделял должное внимание имплементации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практики Европейского суда по правам человека.

Як зазначив Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко, судова система України може пишатися тим, що в умовах війни вона не лише продовжує ефективно функціонувати, а й у своїй практиці чітко дотримується найвищих стандартів, закріплених у Конвенції та сформованих ЄСПЛ, а імплементуючи Конвенцію, ми фактично наближаємо національну правову систему до вимог Європейського Союзу.

«Кожен крок є надзвичайно важливим. Це наш поступ і в рамках процесу перемовин, і в межах розвитку національного законодавства. Цього року ми зробили ще один важливий крок — досягли домовленості про переклад Платформи обміну знаннями (Knowledge Sharing Platform) українською мовою.

Це важливий аналітичний ресурс, що дає змогу здійснювати підбір релевантної практики ЄСПЛ. Сьогодні ведеться активна робота над перекладом, і сподіваємося, що вже наступного року матеріали, розміщені на платформі, будуть доступні користувачам українською мовою», – зазначив Голова ВС.

За словами Станіслава Кравченка під час ХІІ Міжнародного форуму з практики Європейського суду з прав людини «Імплементація Європейської конвенції з прав людини в Україні», доволі нечасто можна знайти судове рішення, що стосується складних правових питань, при вирішенні яких не було б застосовано практику ЄСПЛ. Крім того, значна кількість норм чинного КПК України містить цитати з рішень ЄСПЛ, в яких сформовано позиції з процесуальних питань. Це свідчить про те, що синхронно з розвитком практики ЄСПЛ та формуванням нових підходів до застосування Конвенції вдосконалюються і національне законодавство та судова практика.

Упродовж декількох років Верховний Суд регулярно готує та оприлюднює огляди практики ЄСПЛ. Ці огляди надсилаються в суди всіх регіонів, розміщуються на інформаційних ресурсах Верховного Суду, щоб судді мали змогу використовувати їх під час розгляду справ. Це є надзвичайно важливим не лише для виконання Україною своїх зобов’язань щодо дотримання Конвенції, але й для євроінтеграційного процесу.

Нині триває процес перемовин про вступ Україні до Європейського Союзу і представники Верховного Суду беруть участь у двосторонніх зустрічах України та Європейської комісії в рамках переговорів, надаючи інформацію в контексті скринінгу національного законодавства в межах кроків, які Україні необхідно здійснити для успішного завершення цього процесу. При цьому представники ВС бачать збіг вимог Європейського Союзу та вимог Європейської конвенції з прав людини.

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Верховный Суд ЕСПЧ ЕС судебная практика Станислав Кравченко

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